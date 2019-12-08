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Союзное государство
2019-12-08T20:05+0300
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Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции
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РИА Новости

Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции

18:32 08.12.2019 (обновлено: 20:05 08.12.2019)
12245
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.
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"Переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе. В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос", - цитирует посла агентство Sputnik Беларусь.
По словам дипломата, стороны договорились к 1 июня 2020 года подготовить нормативные базы двух стран. Речь идет о сотнях законодательных актов и десятках межправсоглашений.
"Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам", - сказал Семашко.
Он напомнил, что по проблемным вопросам накануне общались главы государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
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Обсудить 5
Союзное государствоСергей РумасМаксим ОрешкинАлександр ЛукашенкоВладимир СемашкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Батька как девушка подороже продаться хочет ))))
8 декабря, 18:38
Сергей Николаевич
1230113
А народ-то белорусский митингуют против... Не хочет в клубе неудачников оставаться... Как украинцы, в ЕС хочет...
8 декабря, 21:05
мпмихаил пронин
1160002
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