Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции

Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко . Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии

При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.

Sputnik Беларусь . "Переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе. В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос", - цитирует посла агентство

По словам дипломата, стороны договорились к 1 июня 2020 года подготовить нормативные базы двух стран. Речь идет о сотнях законодательных актов и десятках межправсоглашений.

"Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам", - сказал Семашко.