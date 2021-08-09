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Лукашенко рассказал о политической дорожной карте по интеграции с Россией
Лукашенко рассказал о политической дорожной карте по интеграции с Россией - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал о политической дорожной карте по интеграции с Россией
Белоруссия и Россия отказались от 31-й "дорожной карты" по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:00
2021-08-09T13:00
2021-08-09T13:11
союзное государство
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александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия отказались от 31-й "дорожной карты" по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник белорусский лидер Александр Лукашенко."У нас, помните, была… 31 "дорожная карта"? Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31-й этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.По словам белорусского лидера, он поддержал предложение Путина."Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия министерств промышленности России и Беларуси, совместная коллегия минобороны Беларуси и России, и они работают", - заметил Лукашенко.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.После обсуждений Белоруссия и Россия переформатировали "дорожные карты" в союзные программы по интеграции. Ранее премьер республики Роман Головченко говорил, что правительства двух стран планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы и внести главам государств предложения на рассмотрение.
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
13:00 09.08.2021 (обновлено: 13:11 09.08.2021)
Лукашенко рассказал о политической дорожной карте по интеграции с Россией
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск и Москва отказались от дорожной карты по инициативе Путина
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белоруссия
и Россия
отказались от 31-й "дорожной карты" по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина
, заявил в понедельник белорусский лидер Александр Лукашенко
.
"У нас, помните, была… 31 "дорожная карта"? Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31-й этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
По словам белорусского лидера, он поддержал предложение Путина.
"Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия министерств промышленности России и Беларуси, совместная коллегия минобороны Беларуси и России, и они работают", - заметил Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве
, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.
После обсуждений Белоруссия и Россия переформатировали "дорожные карты" в союзные программы по интеграции. Ранее премьер республики Роман Головченко
говорил, что правительства двух стран планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы и внести главам государств предложения на рассмотрение.