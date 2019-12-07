Путин: Москва и Минск продолжат работу над сближением двух народов

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Белоруссия продолжат работать над тем, чтобы народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.
"Хочу выразить надежду, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики и социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным", - сказал Путин в субботу в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин добавил, что надеется, что люди от интеграции получали бы заметные преимущества.
Также Путин поприветствовал Лукашенко и поблагодарил его за приезд в Россию.
Во встрече также от российской стороны принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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