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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
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РИА Новости

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

16:45 05.03.2020 (обновлено: 16:58 05.03.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Давайте… решим вопрос с нефтяными поставками, а потому уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Белоруссии и России по интеграции – ред.), и смысла нет сейчас работать над этими "дорожными картами", пока не будут решены эти вопросы", - заявил Макей журналистам.
Власти РФ и Белоруссии планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", однако создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
Вчера, 12:24
Лукашенко прокомментировал курс Белоруссии в интеграционных процессах
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял в интервью РИА Новости, что большинство "дорожных карт" между Россией и Белоруссией согласованы, над оставшимися продолжается работа на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран.
Белоруссия сейчас активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику, в результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.
2013011475
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Союзное государствоРоссияВладимир МакейБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Споткнулась о жадность российских олигархов, грабящих страну, на которую им наплевать, и соответственно на её интересы. Их детям тут не жить, зачем им наши интересы?
5 марта, 17:16
Александр Невский
23100436
Ну и по нефти нечего решать тогда. Потому как, если интеграция, то можно и по свойски договориться, а если на запад ускорились, то и разговор другой.
5 марта, 17:00
llevone2017
4901134
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