Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия сейчас активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику, в результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.