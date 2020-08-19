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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575993080.html
Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии
Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:22
2020-08-19T17:06
ангела меркель
германия
минск
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросовет
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> после экстренного саммита.Кроме того, Брюссель введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах", и не исключено, что в нем окажется белорусский лидер Александр Лукашенко.Мишель призвал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти". Также анонсировано выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа".С похожим заявлением после саммита выступила канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."<a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a> должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", — сказала она, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы были нечестными и несправедливыми". По словам Меркель, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она отметила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и подчеркнула, что Европа выступает "за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.При этом Меркель сказала, что сама она посредником быть не может, так как ранее Лукашенко отказался от телефонного разговора с ней. Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли три или четыре демонстранта.
https://ria.ru/20200819/1575980930.html
https://ria.ru/20200819/1575978328.html
https://ria.ru/20200819/1575964910.html
И что из этого ? Они и Гуайдо все признали, где он ? А Лукашенко и так под санкциями всю жизнь ... В чём прикол ???
313
Не ЕС, а американский гарем стран-простиуток. Пора называть вещи своими именами.
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германия
минск
белоруссия
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ангела меркель, германия, минск, светлана тихановская, евросовет, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии

16:22 19.08.2020 (обновлено: 17:06 19.08.2020)
22637
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита.
Кроме того, Брюссель введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах", и не исключено, что в нем окажется белорусский лидер Александр Лукашенко.
Мишель призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти".
Также анонсировано выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", — сказала она, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы были нечестными и несправедливыми".
По словам Меркель, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы".
Она отметила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и подчеркнула, что Европа выступает "за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.
При этом Меркель сказала, что сама она посредником быть не может, так как ранее Лукашенко отказался от телефонного разговора с ней.
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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли три или четыре демонстранта.
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Протесты в БелоруссииАнгела МеркельГерманияМинскСветлана ТихановскаяЕвросоветАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
И что из этого ? Они и Гуайдо все признали, где он ? А Лукашенко и так под санкциями всю жизнь ... В чём прикол ???
19 августа, 16:23
Че Гевара
2661002233
Не ЕС, а американский гарем стран-простиуток. Пора называть вещи своими именами.
19 августа, 16:26
MYMake Yellowstone Great Again
143801320
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