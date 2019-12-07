Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии

"За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем", - сказал он.

Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В субботу, в преддверии юбилейной даты, президенты Белоруссии и России проведут в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям.

Ожидается, что на рассмотрение глав двух государств будут вынесены дорожные карты по углублению интеграции, всего разрабатывалась 31 такая карта. При этом Лукашенко ранее заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные для Минска вопросы в экономике. В частности, белорусский президент отнес к ним поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.