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Союзное государство
2019-12-07T16:31+0300
https://ria.ru/20191207/1562098025.html
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии

16:14 07.12.2019 (обновлено: 16:31 07.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. В рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, но многое и предстоит сделать еще, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В субботу, в преддверии юбилейной даты, президенты Белоруссии и России проведут в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям.
Ожидается, что на рассмотрение глав двух государств будут вынесены дорожные карты по углублению интеграции, всего разрабатывалась 31 такая карта. При этом Лукашенко ранее заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные для Минска вопросы в экономике. В частности, белорусский президент отнес к ним поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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