https://ria.ru/20200929/peregovory-1577929496.html

Москва и Минск возобновили переговоры по интеграционным дорожным картам

Минск и Москва возобновили диалог по интеграционным "дорожным картам", заявил во вторник посол Белоруссии в России Владимир Семашко. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:43

2020-09-29T10:43

2020-09-29T13:00

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> возобновили диалог по интеграционным "дорожным картам", заявил во вторник посол Белоруссии в России Владимир Семашко."Можно так сказать", - заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос, возобновили ли Белоруссия и Россия обсуждение "дорожных карт" по углубленной интеграции.Он обратил внимание, что стороны изначально готовили 30 "дорожных карт" экономического характера, и "28 с половиной из них было согласовано". Как отметил Семашко, "были какие-то моменты" по цене на газ и компенсации Белоруссии налогового маневра по нефти. Посол обратил внимание, что эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все ранее было согласовано.Семашко также указал, что, если бы стороны придерживались сроков подписания "дорожных карт" по интеграции, они уже должны были начать работать, но теперь "все несколько сдвинется по времени". При этом, уверен Семашко, договоренности Минска и Москвы будут выполнены.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

https://ria.ru/20200819/1575986735.html

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москва

минск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, минск, белоруссия, в мире