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Биография Станислава Садальского

Биография Станислава Садальского - РИА Новости, 08.08.2021

Биография Станислава Садальского

Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырдан) Чувашии. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T01:31

2021-08-08T01:31

2021-08-08T01:31

справки

чувашская республика (чувашия)

станислав садальский

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Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырдан) Чувашии.Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского университета. Мать преподавала географию, а отец – физкультуру.В 1953 году семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Садальского рано умерла, и его с братом отдали в местный интернат.Станислав Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического искусства Дворца культуры моторостроителей.В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.В 1973-1981 годах актер работал в московском театре "Современник", затем – в Московском театре на Юго-Западе. В настоящее время работает в антрепризе. В частности, он играет в комедии "Неисправимый лгун" Миро Гаврана в Театре "Миллениум". В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в киноальманахе "Город первой любви".Затем он сыграл главные роли в фильмах "Три дня в Москве" (1974) и "Кот в мешке" (1978). Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979) и фильме Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" (1980).Актер снимался в фильмах "Торпедоносцы" (1983), "Без права на провал" (1984), "Искушение Дон-Жуана" (1985), "Большая игра" (1988), "Презумпция невиновности" (1988), "Две стрелы" (1989), "Аферисты" (1990), "Небеса обетованные" (1991) и др.В 2000-х годах он играл в комедии "Колхоз интертейнмент" (2004), лирической комедии "С Новым годом, мамы!" (2012), сериалах "Даша Васильева. Любительница частного сыска" (2003, 2004, 2005), "Дружная семейка" (2003), "Неудержимый Чижов" (2004), "Воротилы" (2008), "Земский доктор" (2013, 2014), короткометражном фильме "Мать" (2017) и др. Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.Как ведущий Садальский работал на радиостанциях "РДВ", "Радио Рокс" и "Серебряный дождь", на телеканале М-1. В 2016 году вел шоу "Таблетка" на Первом канале.Автор нескольких книг, среди которых "Король скандала", "Невероятные истории", "Я английский бульдог". Станислав Садальский – заслуженный артист РСФСР (1991). Народный артист Чувашской республики (2003). Лауреат I фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" за лучшую мужскую роль в фильме "Город первой любви" (1970).В 1983 году он был награжден медалью трижды Героя Советского Союза Покрышкина за фильм "Торпедоносцы".В феврале 2007 года Садальский был удостоен грузинского ордена Чести и получил гражданство Грузии. Является почетным гражданином города Канаш (Чувашия, 2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, чувашская республика (чувашия), станислав садальский