https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве - РИА Новости, 23.06.2022
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве
Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи в ночь на 23 июня. Это событие повергло в шок звезд российского шоу-бизнеса. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:20
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи в ночь на 23 июня. Это событие повергло в шок звезд российского шоу-бизнеса.Сергей ЖуковСолист "Руки вверх" отметил, что Шатунов оставил обширное песенное наследие.Андрей РазинПродюсер выразил соболезнования семье артиста. Долгое время звезды судились за право исполнения песен группы. Разин признал, что их отношения были "многогранными", а также пообещал помочь его детям.Екатерина ГордонО своем сотрудничестве с Шатуновым вспомнила и правозащитница Екатерина Гордон. Она отметила, что вместе с артистом они были объединены борьбой за права на песни "Ласкового мая".Николай БасковБасков написал, что с именем артиста у многих связаны детство и юность.Дима БиланБилан признался, что Шатунов его удивил своей добротой и искренностью.Он добавил, что Шатунов поддерживал его в "непростой ситуации".Вячеслав МанучаровВедущий назвал Шатунова маленьким принцем и поделился теплыми воспоминаниями. Наташа КоролеваАртистка назвала смерть Шатунова несправедливой.Иосиф ПригожинСвои соболезнования семье лидера "Ласкового мая" принес Иосиф Пригожин.Станислав СадальскийАктер ужаснулся инфаркту певца в 48 лет, а также вспомнил о недавних совместных съемках, на которых Юра выглядел красивым и спортивным.Он добавил, что песни "Ласкового мая" приняли, полюбили и любят до сих пор, как яркий осколок детства и юности.
https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797422206.html
https://ria.ru/20220623/vrach-1797546646.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, андрей разин, ласковый май, вячеслав манучаров, юрий шатунов, станислав садальский, шоу-бизнес
14:13 23.06.2022 (обновлено: 14:20 23.06.2022)
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве
Билан, Басков и Жуков вспомнили о творчестве Шатунова
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи в ночь на 23 июня. Это событие повергло в шок звезд российского шоу-бизнеса.
Сергей Жуков
Солист "Руки вверх" отметил, что Шатунов оставил обширное песенное наследие.
"Все в шоке. Сначала Пьер Нарцисс, теперь он. Уходит целая легенда. Большая, огромная. Ушел легендарный человек, который известен каждому в нашей стране. Очень больно … в таком юном возрасте. Да еще и сердце. Я хочу сказать, что он оставил огромное наследие. Эти песни будут жить. Я до сих пор не верю", – сказал РИА Новости Жуков.
Андрей Разин
Продюсер выразил соболезнования семье артиста. Долгое время звезды судились за право исполнения песен группы. Разин признал, что их отношения были "многогранными", а также пообещал
помочь его детям.
"У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры", – написал Разин.
Екатерина Гордон
О своем сотрудничестве с Шатуновым вспомнила и правозащитница Екатерина Гордон. Она отметила, что вместе с артистом они были объединены борьбой за права на песни "Ласкового мая".
"Умер Юра Шатунов. Мы были с ним объединены борьбой с бесчестным человеком Разиным. Все говорили, что Юра добряк. Уверена, он много что повидал и пережил в период "Ласкового Мая" как и мальчики, подобранные, на мой взгляд, умышленно без родителей, которые могли бы за них постоять…", – отметила Гордон.
Николай Басков
Басков написал, что с именем артиста у многих связаны детство и юность.
"Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость", – написал певец.
Дима Билан
Билан признался, что Шатунов его удивил своей добротой и искренностью.
"Один из немногих артистов, кто меня невероятно удивил. Поверьте, очень редко встретишь в среде шоу-бизнеса таких добрых и искренних людей! <...> Так сложилось, что мы часто с ним созванивались в последний год, общение завязалось во время подготовки к моему творческому вечеру на "Новой волне". Он рассказывал о своей жизни, показывал семью. Я тогда отметил его трепетное отношение к семье, как он мудро подходил к воспитанию своих детей, как вкрадчиво и по-отцовски с ними разговаривал", – написал Билан.
Он добавил, что Шатунов поддерживал его в "непростой ситуации".
Вячеслав Манучаров
Ведущий назвал Шатунова маленьким принцем и поделился теплыми воспоминаниями.
"Мы в этот мир приходим, как в музей. Возможность наблюдать его стремительно тает с каждым днем. Горько, когда такие кумиры миллионов, как Юра, уходят так рано. Помню, как он приезжал на съемки нашего фильма про легендарную группу эпохи "Ласковый май". Он был добрым, светлым, улыбчивым парнем, скромным, несмотря на свою бешенную популярность. Покойся с миром, маленький принц", – написал Манучаров.
Наташа Королева
Артистка назвала смерть Шатунова несправедливой.
"Как же несправедливо, такой молодой Юра, целая эпоха, наше детство и юность... Царствие небесное", – отметила звезда.
Иосиф Пригожин
Свои соболезнования семье лидера "Ласкового мая" принес Иосиф Пригожин.
"Конечно же, в это невозможно поверить. Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось. Не стало Юры Шатунова. Светлая память родным, близким и фанатам его творчества", – заявил продюсер.
Станислав Садальский
Актер ужаснулся инфаркту певца в 48 лет, а также вспомнил о недавних совместных съемках, на которых Юра выглядел красивым и спортивным.
"Совсем недавно мы с ним встречались у Андрея Малахова на съемках, он был в отличной форме, красивый, спортивный, молодой, веселый. Кумир миллионов девочек и мальчиков СССР. Причем девочек всех возрастов: от дошкольниц до обитателей домов престарелых", – написал Садальский.
Он добавил, что песни "Ласкового мая" приняли, полюбили и любят до сих пор, как яркий осколок детства и юности.