https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве

"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве - РИА Новости, 23.06.2022

"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве

Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи в ночь на 23 июня. Это событие повергло в шок звезд российского шоу-бизнеса. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:20

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андрей разин

ласковый май

вячеслав манучаров

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи в ночь на 23 июня. Это событие повергло в шок звезд российского шоу-бизнеса.Сергей ЖуковСолист "Руки вверх" отметил, что Шатунов оставил обширное песенное наследие.Андрей РазинПродюсер выразил соболезнования семье артиста. Долгое время звезды судились за право исполнения песен группы. Разин признал, что их отношения были "многогранными", а также пообещал помочь его детям.Екатерина ГордонО своем сотрудничестве с Шатуновым вспомнила и правозащитница Екатерина Гордон. Она отметила, что вместе с артистом они были объединены борьбой за права на песни "Ласкового мая".Николай БасковБасков написал, что с именем артиста у многих связаны детство и юность.Дима БиланБилан признался, что Шатунов его удивил своей добротой и искренностью.Он добавил, что Шатунов поддерживал его в "непростой ситуации".Вячеслав МанучаровВедущий назвал Шатунова маленьким принцем и поделился теплыми воспоминаниями. Наташа КоролеваАртистка назвала смерть Шатунова несправедливой.Иосиф ПригожинСвои соболезнования семье лидера "Ласкового мая" принес Иосиф Пригожин.Станислав СадальскийАктер ужаснулся инфаркту певца в 48 лет, а также вспомнил о недавних совместных съемках, на которых Юра выглядел красивым и спортивным.Он добавил, что песни "Ласкового мая" приняли, полюбили и любят до сих пор, как яркий осколок детства и юности.

https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797422206.html

https://ria.ru/20220623/vrach-1797546646.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей разин, ласковый май, вячеслав манучаров, юрий шатунов, станислав садальский, шоу-бизнес