https://ria.ru/20211118/sadalskiy-1759674963.html
Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк
Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк - РИА Новости, 18.11.2021
Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк
Станислав Садальский в Instagram анонсировал выход фильма с участием Анастасии Заворотнюк. Съемки проекта "Семейка Триллера" начались еще до болезни актрисы,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:21
2021-11-18T17:21
2021-11-18T17:21
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Станислав Садальский в Instagram анонсировал выход фильма с участием Анастасии Заворотнюк. Съемки проекта "Семейка Триллера" начались еще до болезни актрисы, но, несмотря на активную работу, были прерваны.Он отметил, что оставалось доснять всего полчаса, но "работа остановилась на несколько лет". Спасти проект помогла работа художников-мультипликаторов."Семейка Триллера" – это история о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли. По словам актера, он играет сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку.Помимо Садальского и Заворотнюк, в проекте приняли участие Светлана Иванова, Александр Олешко и другие.Ранее актер сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным.
https://ria.ru/20210915/sadalskiy-1750172138.html
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знаменитости, анастасия заворотнюк, станислав садальский, александр олешко, шоу-бизнес, новости культуры
Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк
Садальский анонсировал выход фильма "Семейка Триллера" с участием Заворотнюк