https://ria.ru/20211116/sadalskiy-1759300146.html
"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой
"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой - РИА Новости, 16.11.2021
"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой
Станислав Садальский в Instagram сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным. Свой комментарий он сопроводил видео, в котором актриса рассуждает о пользе... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:19
2021-11-16T15:19
2021-11-16T15:19
шоубиз
шоу-бизнес
станислав садальский
татьяна васильева (актриса)
знаменитости
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Станислав Садальский в Instagram сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным. Свой комментарий он сопроводил видео, в котором актриса рассуждает о пользе прививок и негативно отзывается о людях, которые не хотят вакцинироваться.Актриса отметила, что нужно принимать серьезные меры против непривитых людей.Это не первый раз, когда актеры высказывают негатив в адрес друг друга. В прошлом они были друзьями, однако затем отношения расстроились. Ранее Садальский предположил, что дело может быть в возрасте и отметил, что дружить надо "с молодыми, а не со старухами".
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шоу-бизнес, станислав садальский, татьяна васильева (актриса), знаменитости
"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой
Станислав Садальский сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным