https://ria.ru/20211116/sadalskiy-1759300146.html

"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой

"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой - РИА Новости, 16.11.2021

"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой

Станислав Садальский в Instagram сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным. Свой комментарий он сопроводил видео, в котором актриса рассуждает о пользе... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:19

2021-11-16T15:19

2021-11-16T15:19

шоубиз

шоу-бизнес

станислав садальский

татьяна васильева (актриса)

знаменитости

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Станислав Садальский в Instagram сравнил Татьяну Васильеву с Алексеем Паниным. Свой комментарий он сопроводил видео, в котором актриса рассуждает о пользе прививок и негативно отзывается о людях, которые не хотят вакцинироваться.Актриса отметила, что нужно принимать серьезные меры против непривитых людей.Это не первый раз, когда актеры высказывают негатив в адрес друг друга. В прошлом они были друзьями, однако затем отношения расстроились. Ранее Садальский предположил, что дело может быть в возрасте и отметил, что дружить надо "с молодыми, а не со старухами".

https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, станислав садальский, татьяна васильева (актриса), знаменитости