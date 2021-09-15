Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210915/sadalskiy-1750172138.html
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой - РИА Новости, 15.09.2021
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой
Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:59
2021-09-15T20:59
шоубиз
станислав садальский
татьяна васильева (актриса)
знаменитости
лариса удовиченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207922_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_754606c0445b98d499f4125e4a033955.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает на него свои проблемы.Он добавил, что всем отношениям рано или поздно приходит конец. Может быть, дело оказалось в возрасте.Многие актрисы отмечали, что Станислав – непростой в общении человек. Лариса Удовиченко ранее сказала, что на их дружбе поставлен крест из-за "спланированной подлости".
https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207922_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ce30f79e00b0c51940d9b9124a243242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав садальский, татьяна васильева (актриса), знаменитости, лариса удовиченко
20:59 15.09.2021
 

"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает на него свои проблемы.

"Татьяна Васильева все свои проблемы на меня вываливает. И тут же меня обвиняет. Она мне все рассказывает. Ее дети делают то-се. Я пытаюсь, чтобы она не вываливала на меня свои проблемы. Пытаюсь ее защитить, и естественно я виноват", – сказал артист.

Он добавил, что всем отношениям рано или поздно приходит конец. Может быть, дело оказалось в возрасте.

"Надо дружить с молодыми, а не со старухами", – заключил Садальский.

Многие актрисы отмечали, что Станислав – непростой в общении человек. Лариса Удовиченко ранее сказала, что на их дружбе поставлен крест из-за "спланированной подлости".
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 03:31Культура
Садальский оценил спектакль с Бузовой
 
ШоубизСтанислав СадальскийТатьяна Васильева (актриса)ЗнаменитостиЛариса Удовиченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния