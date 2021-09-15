https://ria.ru/20210915/sadalskiy-1750172138.html
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой - РИА Новости, 15.09.2021
"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой
Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:59
2021-09-15T20:59
2021-09-15T20:59
шоубиз
станислав садальский
татьяна васильева (актриса)
знаменитости
лариса удовиченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207922_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_754606c0445b98d499f4125e4a033955.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает на него свои проблемы.Он добавил, что всем отношениям рано или поздно приходит конец. Может быть, дело оказалось в возрасте.Многие актрисы отмечали, что Станислав – непростой в общении человек. Лариса Удовиченко ранее сказала, что на их дружбе поставлен крест из-за "спланированной подлости".
https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207922_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ce30f79e00b0c51940d9b9124a243242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав садальский, татьяна васильева (актриса), знаменитости, лариса удовиченко