https://ria.ru/20210915/sadalskiy-1750172138.html

"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой

"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой - РИА Новости, 15.09.2021

"Надо дружить с молодыми": Садальский рассказал о ссоре с Васильевой

Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:59

2021-09-15T20:59

2021-09-15T20:59

шоубиз

станислав садальский

татьяна васильева (актриса)

знаменитости

лариса удовиченко

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский впервые высказался о ссоре со своей подругой Татьяной Васильевой в материале Teleprogramma.pro. Он отметил, что артистка вываливает на него свои проблемы.Он добавил, что всем отношениям рано или поздно приходит конец. Может быть, дело оказалось в возрасте.Многие актрисы отмечали, что Станислав – непростой в общении человек. Лариса Удовиченко ранее сказала, что на их дружбе поставлен крест из-за "спланированной подлости".

https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав садальский, татьяна васильева (актриса), знаменитости, лариса удовиченко