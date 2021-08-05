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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210805/udovichenko-1744523627.html
"Повернулась и ушла": Удовиченко высказалась о ссоре с Садальским
"Повернулась и ушла": Удовиченко высказалась о ссоре с Садальским - РИА Новости, 05.08.2021
"Повернулась и ушла": Удовиченко высказалась о ссоре с Садальским
Лариса Удовиченко высказалась о ссоре со Станиславом Садальским в эфире YouTube-шоу "Снежная лавина". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:54
2021-08-05T15:54
шоубиз
станислав садальский
лариса удовиченко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лариса Удовиченко высказалась о ссоре со Станиславом Садальским в эфире YouTube-шоу "Снежная лавина". "Он замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю, не доказываю. Есть вещи, которые для меня неприемлемы, поэтому лучше отойти и не видеть, и не знать, чем выяснять какие-то отношения", — говорит Удовиченко.Актриса не стала вдаваться в подробности конфликта и раскрывать, какой именно поступок Садальского поставил крест на их дружбе. Однако она поделилась, что в силу своего характера никогда не прощает "спланированной подлости"."Бывает какая-то спонтанная ругань, но по делу, по существу. В таком случае могут обидеть, но не задумываясь. А вот когда это спланировано и выстроено, то такое не прощаю", — признается артистка.Год назад Садальский представил свою версию ссоры с Удовиченко. Он уверяет, что актриса обиделась из-за его комментария о ее юбилее.
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станислав садальский, лариса удовиченко
15:54 05.08.2021
 

"Повернулась и ушла": Удовиченко высказалась о ссоре с Садальским

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛариса Удовиченко и Станислав Садальский
Лариса Удовиченко и Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лариса Удовиченко высказалась о ссоре со Станиславом Садальским в эфире YouTube-шоу "Снежная лавина".
"Он замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю, не доказываю. Есть вещи, которые для меня неприемлемы, поэтому лучше отойти и не видеть, и не знать, чем выяснять какие-то отношения", — говорит Удовиченко.
Актриса не стала вдаваться в подробности конфликта и раскрывать, какой именно поступок Садальского поставил крест на их дружбе. Однако она поделилась, что в силу своего характера никогда не прощает "спланированной подлости".
"Бывает какая-то спонтанная ругань, но по делу, по существу. В таком случае могут обидеть, но не задумываясь. А вот когда это спланировано и выстроено, то такое не прощаю", — признается артистка.
Год назад Садальский представил свою версию ссоры с Удовиченко. Он уверяет, что актриса обиделась из-за его комментария о ее юбилее.
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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