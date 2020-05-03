Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Актер Стас Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общается с коллегой Ларисой Удовиченко.
По словам артиста, актриса обиделась на него из-за высказывания по поводу ее юбилея на федеральном канале.
"Я тогда в эфире сказал: "Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре", — написал он в Instagram.
Садальский подчеркнул, что, несмотря на конфликт, он с теплом относится к Удовиченко.
"Благодаря Ларисе я вернулся в театр, она привела меня в антрепризу", — отметил актер.
26 февраля, 03:43Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров