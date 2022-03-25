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"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева - РИА Новости, 25.03.2022
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева
Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:32
2022-03-25T18:32
шоубиз
знаменитости
борис моисеев
станислав садальский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. По сообщениям некоторых СМИ, певец передал права на жилплощадь своему концертному директору Сергею Гороху, который, в свою очередь, рассказал, что заключил с артистом пожизненный договор ренты. Поклонники Моисеева обеспокоились этими новостями, посчитав, что Горох мог воспользоваться состоянием певца, который восстанавливается после инсульта.Садальский отметил, что Моисеев находится в здравом уме.Он добавил, что может сказать про директора только хорошее.Он также добавил, что, по его мнению, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и должен "получать многое".Ранее Горох рассказал, что Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. К нему в гости регулярно приходят горничная и медсестра.
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знаменитости, борис моисеев, станислав садальский, шоу-бизнес
18:32 25.03.2022
 
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева

Садальский прокомментировал передачу квартиры Моисеева его концертному директору Гороху

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева.
По сообщениям некоторых СМИ, певец передал права на жилплощадь своему концертному директору Сергею Гороху, который, в свою очередь, рассказал, что заключил с артистом пожизненный договор ренты. Поклонники Моисеева обеспокоились этими новостями, посчитав, что Горох мог воспользоваться состоянием певца, который восстанавливается после инсульта.
Садальский отметил, что Моисеев находится в здравом уме.

"Что касается Бориса Моисеева, который якобы переписал квартиру на своего директора Сергея Гороха, ну, что ж, переписал и переписал. Его квартира, что хочет, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь", – написал актер.

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Он добавил, что может сказать про директора только хорошее.

"Про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает более 30 лет, они дружат, и весь послеинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом с ним только Сергея", – отметил Садальский.

Он также добавил, что, по его мнению, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и должен "получать многое".
Ранее Горох рассказал, что Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. К нему в гости регулярно приходят горничная и медсестра.
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