https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html

"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева

"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева - РИА Новости, 25.03.2022

"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева

Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:32

2022-03-25T18:32

2022-03-25T18:32

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борис моисеев

станислав садальский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. По сообщениям некоторых СМИ, певец передал права на жилплощадь своему концертному директору Сергею Гороху, который, в свою очередь, рассказал, что заключил с артистом пожизненный договор ренты. Поклонники Моисеева обеспокоились этими новостями, посчитав, что Горох мог воспользоваться состоянием певца, который восстанавливается после инсульта.Садальский отметил, что Моисеев находится в здравом уме.Он добавил, что может сказать про директора только хорошее.Он также добавил, что, по его мнению, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и должен "получать многое".Ранее Горох рассказал, что Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. К нему в гости регулярно приходят горничная и медсестра.

https://ria.ru/20210929/moiseev-1752333513.html

https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, борис моисеев, станислав садальский, шоу-бизнес