https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева - РИА Новости, 25.03.2022
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева
Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:32
2022-03-25T18:32
2022-03-25T18:32
шоубиз
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борис моисеев
станислав садальский
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева. По сообщениям некоторых СМИ, певец передал права на жилплощадь своему концертному директору Сергею Гороху, который, в свою очередь, рассказал, что заключил с артистом пожизненный договор ренты. Поклонники Моисеева обеспокоились этими новостями, посчитав, что Горох мог воспользоваться состоянием певца, который восстанавливается после инсульта.Садальский отметил, что Моисеев находится в здравом уме.Он добавил, что может сказать про директора только хорошее.Он также добавил, что, по его мнению, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и должен "получать многое".Ранее Горох рассказал, что Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. К нему в гости регулярно приходят горничная и медсестра.
https://ria.ru/20210929/moiseev-1752333513.html
https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html
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РИА Новости
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знаменитости, борис моисеев, станислав садальский, шоу-бизнес
"Боря не в маразме": Садальский о ситуации с квартирой Моисеева
Садальский прокомментировал передачу квартиры Моисеева его концертному директору Гороху
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Станислав Садальский в социальных сетях поделился мнением по поводу ситуации с квартирой Бориса Моисеева.
По сообщениям некоторых СМИ, певец передал права на жилплощадь своему концертному директору Сергею Гороху, который, в свою очередь, рассказал, что заключил с артистом пожизненный договор ренты. Поклонники Моисеева обеспокоились этими новостями, посчитав, что Горох мог воспользоваться состоянием певца, который восстанавливается после инсульта.
Садальский отметил, что Моисеев находится в здравом уме.
"Что касается Бориса Моисеева, который якобы переписал квартиру на своего директора Сергея Гороха, ну, что ж, переписал и переписал. Его квартира, что хочет, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь", – написал актер.
Он добавил, что может сказать про директора только хорошее.
"Про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает более 30 лет, они дружат, и весь послеинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом с ним только Сергея", – отметил Садальский.
Он также добавил, что, по его мнению, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и должен "получать многое".
Ранее Горох рассказал, что Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. К нему в гости регулярно приходят
горничная и медсестра.