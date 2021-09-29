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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210929/moiseev-1752333513.html
Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста
Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста - РИА Новости, 29.09.2021
Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста
Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:58
2021-09-29T15:58
шоубиз
алла пугачева
борис моисеев
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти обездвижен и забыт коллегами по сцене.Он также добавил, что никаких опасений за здоровье артиста нет. Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. Он даже недавно бросил курить.К певцу приезжают в гости друзья, а также Алла Пугачева регулярно звонит ему по телефону и передает подарки.Ранее врач отмечала, что у артиста не до конца восстановилась речь.
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алла пугачева, борис моисеев, здоровье, знаменитости
15:58 29.09.2021
 
Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста

Директор Моисеева рассказал о здоровье артиста после инсульта и поддержке Пугачевой

© РИА Новости / Майя Машатина / Перейти в фотобанкБ.Моисеев
Б.Моисеев - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Майя Машатина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти обездвижен и забыт коллегами по сцене.

"Я призываю вас не верить никаким сплетням. Бориса через день посещает горничная, которая готовит ему еду: стирает, убирает. Раз в неделю к нему ходит медсестра, смотрит за тем, чтобы он пил таблетки, измеряет давление, уровень сахара в крови", – сказал Сергей.

Он также добавил, что никаких опасений за здоровье артиста нет. Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. Он даже недавно бросил курить.
К певцу приезжают в гости друзья, а также Алла Пугачева регулярно звонит ему по телефону и передает подарки.

"На днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону. Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь", – заключил Сергей.

Ранее врач отмечала, что у артиста не до конца восстановилась речь.
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