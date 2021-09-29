Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста
Директор Моисеева рассказал о здоровье артиста после инсульта и поддержке Пугачевой
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти обездвижен и забыт коллегами по сцене.
"Я призываю вас не верить никаким сплетням. Бориса через день посещает горничная, которая готовит ему еду: стирает, убирает. Раз в неделю к нему ходит медсестра, смотрит за тем, чтобы он пил таблетки, измеряет давление, уровень сахара в крови", – сказал Сергей.
Он также добавил, что никаких опасений за здоровье артиста нет. Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. Он даже недавно бросил курить.
К певцу приезжают в гости друзья, а также Алла Пугачева регулярно звонит ему по телефону и передает подарки.
"На днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону. Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь", – заключил Сергей.
Ранее врач отмечала, что у артиста не до конца восстановилась речь.