https://ria.ru/20210929/moiseev-1752333513.html

Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста

Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста - РИА Новости, 29.09.2021

Ест котлеты Пугачевой: директор Моисеева рассказал о здоровье артиста

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:58

2021-09-29T15:58

2021-09-29T15:58

шоубиз

алла пугачева

борис моисеев

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью Teleprogramma.pro развеял слухи о тяжелом состоянии артиста. Ранее некоторые СМИ сообщили, что певец почти обездвижен и забыт коллегами по сцене.Он также добавил, что никаких опасений за здоровье артиста нет. Моисеев ведет обычную жизнь человека, перенесшего инсульт. Он даже недавно бросил курить.К певцу приезжают в гости друзья, а также Алла Пугачева регулярно звонит ему по телефону и передает подарки.Ранее врач отмечала, что у артиста не до конца восстановилась речь.

https://ria.ru/20210306/moiseev-1600190649.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, борис моисеев, здоровье, знаменитости