https://ria.ru/20201020/moiseev-1580577827.html

"Его добивают". Врач рассказала о состоянии пережившего инсульт Моисеева

Врач-психолог Елена Перелыгина рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева, который пережил инсульт. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T06:55

2020-10-20T06:55

2020-10-20T06:55

россия

инсульт

шоубиз

борис моисеев

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Врач-психолог Елена Перелыгина рассказала о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a>, который пережил инсульт.Медик утверждает, что общается со многими знакомыми актера. Она заявила, что, по их словам, он еще не оправился от последствий инсульта, но, несмотря на это, "живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием", например, общается с друзьями по телефону.Кроме того, врач призвала перестать "муссировать" тему о состоянии здоровья Моисеева, так как актеру "хочется спокойствия"."Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать. Неужели люди не понимают, что распуская небылицы, его просто добивают?" — заявила она.По словам медика, Моисеев<strong> "</strong>желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу".

https://ria.ru/20201003/moiseev-1578145279.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инсульт, борис моисеев