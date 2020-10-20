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Шоубиз
https://ria.ru/20201020/moiseev-1580577827.html
"Его добивают". Врач рассказала о состоянии пережившего инсульт Моисеева
Врач-психолог Елена Перелыгина рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева, который пережил инсульт. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:55
2020-10-20T06:55
россия
инсульт
шоубиз
борис моисеев
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Врач-психолог Елена Перелыгина рассказала о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a>, который пережил инсульт.Медик утверждает, что общается со многими знакомыми актера. Она заявила, что, по их словам, он еще не оправился от последствий инсульта, но, несмотря на это, "живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием", например, общается с друзьями по телефону.Кроме того, врач призвала перестать "муссировать" тему о состоянии здоровья Моисеева, так как актеру "хочется спокойствия"."Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать. Неужели люди не понимают, что распуская небылицы, его просто добивают?" — заявила она.По словам медика, Моисеев<strong> "</strong>желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу".
https://ria.ru/20201003/moiseev-1578145279.html
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россия, инсульт, борис моисеев

"Его добивают". Врач рассказала о состоянии пережившего инсульт Моисеева

06:55 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач-психолог Елена Перелыгина рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева, который пережил инсульт.
Медик утверждает, что общается со многими знакомыми актера. Она заявила, что, по их словам, он еще не оправился от последствий инсульта, но, несмотря на это, "живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием", например, общается с друзьями по телефону.

"Конечно, речь после инсульта у него до конца не восстановилась: он разговаривает несколько медленно. Но делает это сам!" — сказала Перелыгина в разговоре с sobesednik.ru.

Кроме того, врач призвала перестать "муссировать" тему о состоянии здоровья Моисеева, так как актеру "хочется спокойствия".
"Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать. Неужели люди не понимают, что распуская небылицы, его просто добивают?" — заявила она.
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По словам медика, Моисеев "желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу".
 
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ШоубизРоссияинсультБорис Моисеев
 
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