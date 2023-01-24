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Актера Садальского госпитализировали с кровотечением - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/sadalskiy-1846961960.html
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением - РИА Новости, 24.01.2023
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:20
2023-01-24T09:44
культура
происшествия
станислав садальский
москва
мурманск
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста.Также 71-летний актер заявил о "приятном удивлении" от "прекрасного" состояния больницы.Артист уточнил, что завтра он должен был лететь в Мурманск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, станислав садальский, москва, мурманск, россия
Культура, Происшествия, Станислав Садальский, Москва, Мурманск, Россия
04:20 24.01.2023 (обновлено: 09:44 24.01.2023)
 
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Боткинскую больницу в Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкАктер Станислав Садальский во время интервью в студии радио Sputnik в Москве
Актер Станислав Садальский во время интервью в студии радио Sputnik в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста.

"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты... Пока кровотечение не остановили", — написал он.

Также 71-летний актер заявил о "приятном удивлении" от "прекрасного" состояния больницы.
Артист уточнил, что завтра он должен был лететь в Мурманск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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