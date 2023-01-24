https://ria.ru/20230124/sadalskiy-1846961960.html

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением - РИА Новости, 24.01.2023

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T04:20

2023-01-24T04:20

2023-01-24T09:44

культура

происшествия

станислав садальский

москва

мурманск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846985977_344:707:2729:2048_1920x0_80_0_0_fe25a1ba569fc49fd4eee4a0baab018d.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста.Также 71-летний актер заявил о "приятном удивлении" от "прекрасного" состояния больницы.Артист уточнил, что завтра он должен был лететь в Мурманск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

москва

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, станислав садальский, москва, мурманск, россия