https://ria.ru/20230124/sadalskiy-1846961960.html
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением - РИА Новости, 24.01.2023
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:20
2023-01-24T04:20
2023-01-24T09:44
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россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сообщается в Instagram* артиста.Также 71-летний актер заявил о "приятном удивлении" от "прекрасного" состояния больницы.Артист уточнил, что завтра он должен был лететь в Мурманск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Культура, Происшествия, Станислав Садальский, Москва, Мурманск, Россия
04:20 24.01.2023 (обновлено: 09:44 24.01.2023)
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Боткинскую больницу в Москве