Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию
Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко и Станислав Садальский уедут на гастроли в Белоруссию
© Квартал-95 (2008)Кадр из телесериала "Сваты"
© Квартал-95 (2008)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях.
"Ура! Костюмы с реквизитом в чемоданах, и уже завтра садимся на поезд и мчим в любимую Белоруссию! А для Стаса Садальского эта поездка вообще знаковая! Обещал, что прогуляемся в Гродно до места съемок одного из его лучших фильмов "Белые росы", – отметила актриса.
Знаменитости сыграют вместе в спектакле "Гвоздь сезона, или все билеты проданы". Кравченко не в первый раз с теплотой отзывается о Садальском и выкладывает совместные фотографии, что дает поклонникам повод для слухов, что их отношения вышли за рамки рабочих.
"Стас, чтобы я делала без твоих шуток на репетициях! За остротами твоими столько мудрости", – писала актриса.
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