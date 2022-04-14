https://ria.ru/20220414/kravchenko-1783532058.html

Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию

Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022

Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию

Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

шоубиз

знаменитости

татьяна кравченко

станислав садальский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях.Знаменитости сыграют вместе в спектакле "Гвоздь сезона, или все билеты проданы". Кравченко не в первый раз с теплотой отзывается о Садальском и выкладывает совместные фотографии, что дает поклонникам повод для слухов, что их отношения вышли за рамки рабочих.Ранее о скором концертном туре рассказал Дима Билан, который на днях перенес плановую операцию.

https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна кравченко, станислав садальский, шоу-бизнес