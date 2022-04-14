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Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
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Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию
Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022
Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию
Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:08
2022-04-14T15:08
шоубиз
знаменитости
татьяна кравченко
станислав садальский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях.Знаменитости сыграют вместе в спектакле "Гвоздь сезона, или все билеты проданы". Кравченко не в первый раз с теплотой отзывается о Садальском и выкладывает совместные фотографии, что дает поклонникам повод для слухов, что их отношения вышли за рамки рабочих.Ранее о скором концертном туре рассказал Дима Билан, который на днях перенес плановую операцию.
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знаменитости, татьяна кравченко, станислав садальский, шоу-бизнес
15:08 14.04.2022
 
Звезда "Сватов" решила уехать на гастроли в Белоруссию

Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко и Станислав Садальский уедут на гастроли в Белоруссию

© Квартал-95 (2008)Кадр из телесериала "Сваты"
Кадр из телесериала Сваты
© Квартал-95 (2008)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях.

"Ура! Костюмы с реквизитом в чемоданах, и уже завтра садимся на поезд и мчим в любимую Белоруссию! А для Стаса Садальского эта поездка вообще знаковая! Обещал, что прогуляемся в Гродно до места съемок одного из его лучших фильмов "Белые росы", – отметила актриса.

Знаменитости сыграют вместе в спектакле "Гвоздь сезона, или все билеты проданы". Кравченко не в первый раз с теплотой отзывается о Садальском и выкладывает совместные фотографии, что дает поклонникам повод для слухов, что их отношения вышли за рамки рабочих.

"Стас, чтобы я делала без твоих шуток на репетициях! За остротами твоими столько мудрости", – писала актриса.

Ранее о скором концертном туре рассказал Дима Билан, который на днях перенес плановую операцию.
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