https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html

Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой - РИА Новости, 14.07.2023

Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:49

2023-07-14T11:49

2023-07-14T11:49

культура

новости культуры

татьяна васильева (актриса)

станислав садальский

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Ранее ряд СМИ сообщали, что артистка была госпитализирована с гипертонией в одну из московских больниц. "Она уже дома... Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", - сказал собеседник агентства. По его словам, Васильева была госпитализирована утром в пятницу из-за беспокойства детей. "Дети переволновались за неё", - отметил Садальский. Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она известна ролями в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Биндюжник и король". Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".

https://ria.ru/20230713/neelova-1883957010.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, татьяна васильева (актриса), станислав садальский, россия