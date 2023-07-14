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Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой - РИА Новости, 14.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:49 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой - РИА Новости, 14.07.2023
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:49
2023-07-14T11:49
культура
новости культуры
татьяна васильева (актриса)
станислав садальский
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Ранее ряд СМИ сообщали, что артистка была госпитализирована с гипертонией в одну из московских больниц. "Она уже дома... Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", - сказал собеседник агентства. По его словам, Васильева была госпитализирована утром в пятницу из-за беспокойства детей. "Дети переволновались за неё", - отметил Садальский. Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она известна ролями в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Биндюжник и король". Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".
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новости культуры, татьяна васильева (актриса), станислав садальский, россия
Культура, Новости культуры, Татьяна Васильева (актриса), Станислав Садальский, Россия
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

Садальский: актриса Татьяна Васильева находится дома и хорошо себя чувствует

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актриса Татьяна Васильева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
Ранее ряд СМИ сообщали, что артистка была госпитализирована с гипертонией в одну из московских больниц.
"Она уже дома... Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Васильева была госпитализирована утром в пятницу из-за беспокойства детей. "Дети переволновались за неё", - отметил Садальский.
Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она известна ролями в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Биндюжник и король". Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".
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КультураНовости культурыТатьяна Васильева (актриса)Станислав СадальскийРоссия
 
 
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