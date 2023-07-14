https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой - РИА Новости, 14.07.2023
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:49
2023-07-14T11:49
2023-07-14T11:49
культура
новости культуры
татьяна васильева (актриса)
станислав садальский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881143026_0:162:3024:1863_1920x0_80_0_0_52baf5ca5ea572fecfce0f909a313b73.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Ранее ряд СМИ сообщали, что артистка была госпитализирована с гипертонией в одну из московских больниц. "Она уже дома... Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", - сказал собеседник агентства. По его словам, Васильева была госпитализирована утром в пятницу из-за беспокойства детей. "Дети переволновались за неё", - отметил Садальский. Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она известна ролями в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Биндюжник и король". Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".
https://ria.ru/20230713/neelova-1883957010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881143026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e37b86325c44411e9f93abbb09219f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, татьяна васильева (актриса), станислав садальский, россия
Культура, Новости культуры, Татьяна Васильева (актриса), Станислав Садальский, Россия
Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Садальский: актриса Татьяна Васильева находится дома и хорошо себя чувствует
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой в порядке, она уже дома, сообщил РИА Новости заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
Ранее ряд СМИ сообщали, что артистка была госпитализирована с гипертонией в одну из московских больниц.
"Она уже дома... Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Васильева была госпитализирована утром в пятницу из-за беспокойства детей. "Дети переволновались за неё", - отметил Садальский.
Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде
. Она известна ролями в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Биндюжник и король". Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника
" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой