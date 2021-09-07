https://ria.ru/20210907/krasnov-1748975889.html

Художник эпатажа: звезды вспомнили о мастерстве Бориса Краснова

Художник эпатажа: звезды вспомнили о мастерстве Бориса Краснова - РИА Новости, 07.09.2021

Художник эпатажа: звезды вспомнили о мастерстве Бориса Краснова

Сегодня умер сценограф Борис Краснов. Ему было 60 лет. За его плечами три с половиной тысячи проектов — от выставок до концертов. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:57

шоубиз

борис краснов (борис ройтер)

алла пугачева

станислав садальский

игорь николаев

майя плисецкая

валерий сюткин

валерий леонтьев

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сегодня умер сценограф Борис Краснов. Ему было 60 лет. За его плечами три с половиной тысячи проектов — от выставок до концертов. "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, по словам самой певицы, стали одним из самых важных достижений в ее жизни. В 90-х именно Краснов стал художником шоу Примадонны. Оформление прощального тура "Сны о любви" в 2009 году Пугачева поручила тоже своему другу. Абстрактную таблетку, тематические проекции на песни уходящей звезды создал Краснов. Примадонна сегодня посвятила слова своей песни "Миллион алых роз" ушедшему другу. "Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе", — написала она в своем микроблоге. В 2011-м с Аллой Борисовной он выбирал победителя шоу "Фактор А". Вместе с ними таланты искали Роман Емельянов и Лолита. Фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю" в 1993 году стал откровением немолодой актрисы. Каждый номер картины был исповедью. Образы Гурченко дополняли интерьеры, которые создал Борис Краснов. Краснов смог создать Большой театр в Сити-Центре в Нью-Йорке, так он сам говорил о своей работе с Майей Плисецкой. В 1996-м году он оформил ее концерт в США. "Сценография превратила этот зал в настоящий Большой театр. Декорации менялись семь раз", — вспоминал художник. В списке работ художника и шоу Валерия Леонтьева "По дороге в Голливуд" (1996) и "Безымянная планета" (2001). Эксцентричность исполнителя подчеркивалась своеобразием и абстракцией декораций. Одновременно с этими программами Краснов работал и с Филиппом Киркоровым. Король российского шоу-бизнеса уверяет, что его эпатаж на сцене — заслуга мастера Краснова. Художник оформлял в 90-х его шоу "Атлантида", "Я не Рафаэль" и другие. "Борис мог всегда погрузить зрителя в мир, который видел своими глазами: через текстуру и декорации, цвет и свет, пространство и форму. Боря всегда был олицетворением шоу, именно этот человек привил мне любовь к феерии на сцене", — не скрывает эмоций Филипп Бедросович. Краснов успел поработать со многими популярными артистами, которые стали его близким кругом. Звезды в трагический момент выразили соболезнования. Валерий Сюткин поблагодарил друга: "Прощай, Боря! Друг и художник! Покойся с миром! Спасибо за все!""Яркая, уникальная творческая личность. Художник. Сценограф. Весельчак и балагур. Обнаженные нервы и душа. Прощай, Боря! Листаю его книгу с автографом: "Игоряшке Николашке с любовью. Твой друг". Вспоминаю…" — переживает смерть близкого человека Игорь Николаев."Прощай, Боря. Я знаю, что мы встретимся снова. Не совсем уверен, где, и я не знаю только, когда. Ты в моем сердце, так что до тех пор", — простился с постановщиком Стас Садальский. Краснов также работал с Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и многими другими. Сотрудничал он и с зарубежными звездами, с среди них Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1748989649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис краснов (борис ройтер), алла пугачева, станислав садальский, игорь николаев, майя плисецкая, валерий сюткин, валерий леонтьев, валерий меладзе, сара брайтман, большой театр, deep purple, abba, новости культуры