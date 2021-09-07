https://ria.ru/20210907/krasnov-1748965479.html

Умер художник-постановщик Борис Краснов

Умер художник-постановщик Борис Краснов - РИА Новости, 07.09.2021

Умер художник-постановщик Борис Краснов

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:27

2021-09-07T09:27

2021-09-07T13:27

культура

алла пугачева

борис краснов (борис ройтер)

культура

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский."Сегодня в 1:15, как это ни прискорбно, Борис Краснов скончался от последствий перенесенного инсульта. Приносим соболезнования родным и близким", — сказал он.Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, борис краснов (борис ройтер), культура