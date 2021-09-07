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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/krasnov-1748965479.html
Умер художник-постановщик Борис Краснов
Умер художник-постановщик Борис Краснов - РИА Новости, 07.09.2021
Умер художник-постановщик Борис Краснов
Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:27
2021-09-07T13:27
культура
алла пугачева
борис краснов (борис ройтер)
культура
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский."Сегодня в 1:15, как это ни прискорбно, Борис Краснов скончался от последствий перенесенного инсульта. Приносим соболезнования родным и близким", — сказал он.Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.
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алла пугачева, борис краснов (борис ройтер), культура
09:27 07.09.2021 (обновлено: 13:27 07.09.2021)
 
Умер художник-постановщик Борис Краснов

Умер художник-постановщик Борис Краснов, сценограф Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная международная премия "Персона года 2010"
Ежегодная международная премия Персона года 2010 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский.
"Сегодня в 1:15, как это ни прискорбно, Борис Краснов скончался от последствий перенесенного инсульта. Приносим соболезнования родным и близким", — сказал он.
Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.
 
КультураАлла ПугачеваБорис Краснов (Борис Ройтер)Культура
 
 
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