https://ria.ru/20230110/sadalskiy-1843955400.html
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем - РИА Новости, 10.01.2023
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем
Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
шоубиз
станислав садальский
калуга
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил коллег. Кроме того, он вспомнил случай, когда работал под надзором хирурга. Пользователи Сети поддержали знаменитость.Накануне в СМИ появилась информация, что актер не приехал на спектакль в Калугу. Он должен был принять участие в постановке "Гвоздь сезона". Вместо артиста на сцену вышел Александр Панкратов-Черный. Ранее Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По его мнению, покойная актриса скрывала болезнь.
https://ria.ru/20211116/sadalskiy-1759300146.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав садальский, калуга
Шоубиз, Станислав Садальский, Калуга
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем в Калуге
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил коллег.
"За 23 года моей работы в антрепризе не было ни одного спектакля, который бы отменили по моей вине. Все знают, что я выхожу на сцену с температурой, и без голоса, и на костылях. И нет человека, который опроверг бы этот факт. Либо это не человек", – высказался артист в своей соцсети.
Кроме того, он вспомнил случай, когда работал под надзором хирурга.
"Был спектакль, на который врачи отпустили меня на два часа под надзором хирурга. Он в антракте колол блокаду и следил, чтобы я не вставал на сцене с инвалидной коляски. А я вставал и танцевал. Потому что люблю вас", – поделился Садальский.
Пользователи Сети поддержали знаменитость.
"Мы знаем ваш серьезный и ответственный подход к делу. И никто не сможет нас в этом переубедить!", "Мы вас очень любим!", "Берегите себя!" – высказались поклонники звезды.
Накануне в СМИ появилась информация, что актер не приехал на спектакль в Калугу. Он должен был принять участие в постановке "Гвоздь сезона". Вместо артиста на сцену вышел Александр Панкратов-Черный.
Ранее Садальский рассказал
о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По его мнению, покойная актриса скрывала болезнь.