https://ria.ru/20230110/sadalskiy-1843955400.html

Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем

Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем - РИА Новости, 10.01.2023

Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем

Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

шоубиз

станислав садальский

калуга

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил коллег. Кроме того, он вспомнил случай, когда работал под надзором хирурга. Пользователи Сети поддержали знаменитость.Накануне в СМИ появилась информация, что актер не приехал на спектакль в Калугу. Он должен был принять участие в постановке "Гвоздь сезона". Вместо артиста на сцену вышел Александр Панкратов-Черный. Ранее Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По его мнению, покойная актриса скрывала болезнь.

https://ria.ru/20211116/sadalskiy-1759300146.html

калуга

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

станислав садальский, калуга