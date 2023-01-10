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Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем - РИА Новости, 10.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230110/sadalskiy-1843955400.html
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем - РИА Новости, 10.01.2023
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем
Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
шоубиз
станислав садальский
калуга
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил коллег. Кроме того, он вспомнил случай, когда работал под надзором хирурга. Пользователи Сети поддержали знаменитость.Накануне в СМИ появилась информация, что актер не приехал на спектакль в Калугу. Он должен был принять участие в постановке "Гвоздь сезона". Вместо артиста на сцену вышел Александр Панкратов-Черный. Ранее Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По его мнению, покойная актриса скрывала болезнь.
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станислав садальский, калуга
Шоубиз, Станислав Садальский, Калуга
17:27 10.01.2023
 
Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем

Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем в Калуге

© РИА Новости / Алексей Филиппов Актер Станислав Садальский
 Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Станислав Садальский опроверг слухи о своей пропаже перед спектаклем "Гвоздь сезона" в Калуге. Актер заявил, что за 23 года работы в театре ни разу не подводил коллег.

"За 23 года моей работы в антрепризе не было ни одного спектакля, который бы отменили по моей вине. Все знают, что я выхожу на сцену с температурой, и без голоса, и на костылях. И нет человека, который опроверг бы этот факт. Либо это не человек", – высказался артист в своей соцсети.

Кроме того, он вспомнил случай, когда работал под надзором хирурга.
Фотография, размещенная Станиславом Садальским в социальной сети
Фотография, размещенная Станиславом Садальским в социальной сети
Фотография, размещенная Станиславом Садальским в социальной сети
"Был спектакль, на который врачи отпустили меня на два часа под надзором хирурга. Он в антракте колол блокаду и следил, чтобы я не вставал на сцене с инвалидной коляски. А я вставал и танцевал. Потому что люблю вас", – поделился Садальский.
Пользователи Сети поддержали знаменитость.
"Мы знаем ваш серьезный и ответственный подход к делу. И никто не сможет нас в этом переубедить!", "Мы вас очень любим!", "Берегите себя!" – высказались поклонники звезды.
Накануне в СМИ появилась информация, что актер не приехал на спектакль в Калугу. Он должен был принять участие в постановке "Гвоздь сезона". Вместо артиста на сцену вышел Александр Панкратов-Черный.
Ранее Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По его мнению, покойная актриса скрывала болезнь.
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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ШоубизСтанислав СадальскийКалуга
 
 
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