Садальский рассказал о выстрелах в квартире Джабраилова перед его смертью

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Актер Станислав Садальский, который долгое время дружил с Умаром Джабраиловым, рассказал РИА Новости, что перед его смертью в квартире якобы прозвучали два выстрела.

"Я не намекаю. Я просто говорю, что мне сказали те люди, которые приближены, о том, что выстрела было два. Я говорю то, что мне сказали. О том, кто мне это сказал, история умалчивает, я профессиональный журналист, источники не выдаю", - рассказал артист.