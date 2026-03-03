https://ria.ru/20260303/dzhabrailov-2078284048.html
Садальский рассказал о выстрелах в квартире Джабраилова перед его смертью
Садальский рассказал о выстрелах в квартире Джабраилова перед его смертью - РИА Новости, 03.03.2026
Садальский рассказал о выстрелах в квартире Джабраилова перед его смертью
Актер Станислав Садальский, который долгое время дружил с Умаром Джабраиловым, рассказал РИА Новости, что перед его смертью в квартире якобы прозвучали два... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:55:00+03:00
2026-03-03T18:55:00+03:00
2026-03-03T18:55:00+03:00
москва
станислав садальский
умар джабраилов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861610_0:393:1587:1286_1920x0_80_0_0_6527ec8f3e0fd149f1aef43fe6ec97b9.jpg
https://ria.ru/20260303/dzhabrailov-2078079695.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861610_0:225:1588:1415_1920x0_80_0_0_5d1ed576bab761035d946393ff90545b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, станислав садальский, умар джабраилов, происшествия
Москва, Станислав Садальский, Умар Джабраилов, Происшествия
Садальский рассказал о выстрелах в квартире Джабраилова перед его смертью
Садальский: мне рассказали о двух выстрелах в квартире Джабраилова перед смертью
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Актер Станислав Садальский, который долгое время дружил с Умаром Джабраиловым, рассказал РИА Новости, что перед его смертью в квартире якобы прозвучали два выстрела.
Джабраилова
нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
"Я не намекаю. Я просто говорю, что мне сказали те люди, которые приближены, о том, что выстрела было два. Я говорю то, что мне сказали. О том, кто мне это сказал, история умалчивает, я профессиональный журналист, источники не выдаю", - рассказал артист.
Садальский
добавил, что состоял с бизнесменом в приятельских отношениях долгое время.