"Да здравствует наш суд". Садальский высказался о решении выселить Долину - РИА Новости, 25.12.2025
21:45 25.12.2025
"Да здравствует наш суд". Садальский высказался о решении выселить Долину
"Да здравствует наш суд". Садальский высказался о решении выселить Долину - РИА Новости, 25.12.2025
"Да здравствует наш суд". Садальский высказался о решении выселить Долину
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, комментируя РИА Новости решение Мосгорсуда выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, отреагировал... РИА Новости, 25.12.2025
рсфср, лариса долина, россия, станислав садальский, московский городской суд, дело о квартире долиной
РСФСР, Лариса Долина, Россия, Станислав Садальский, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
"Да здравствует наш суд". Садальский высказался о решении выселить Долину

РИА Новости: Садальский считает правильным решение суда о выселении Долиной

Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, комментируя РИА Новости решение Мосгорсуда выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, отреагировал цитатой про суд из фильма "Кавказская пленница".
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно. Как сообщала журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко, Долина должна добровольно покинуть квартиру в четверг в разумный срок, а если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.
"Тут можно сказать только юморными словами: "Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире". Вот у нас самый гуманный суд в мире. Это правильное решение", - сказал Садальский.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Предположительно, перевозка вещей певицы Долиной, из бывшей квартиры - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
Вчера, 19:56
 
РСФСРЛариса ДолинаРоссияСтанислав СадальскийМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
