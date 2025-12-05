Лариса Долина прекратила молчать. Как артистку заставили отдать деньги

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Вовк, Мария Селиванова. В непростой истории с продажей квартиры Ларисы Долиной — новый поворот. В программе "Пусть говорят" на Первом канале народная артистка, наконец, сама рассказала, как стала жертвой мошенников. Директор певицы Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что после ее выступления все вопросы у наблюдающих за этой ситуацией и активно комментирующих должны отпасть. Однако юристы считают, что появление Долиной в телеэфире не окажет влияние на решение Верховного суда. А именно оно завершит эту драму уже скоро — 16 декабря.

Почему молчала

Свое долгое молчание по поводу скандальной ситуации Лариса Долина объяснила шоковым состоянием.

"Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я молчала в интересах следствия, я подписку дала — о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс… Официальный запрет. А потом вот то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. Невозможно. И только сейчас люди узнают правду", — сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят".

Мировое с рассрочкой

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко тоже сделала громкое заявление, назвав мировое соглашение, предложенное народной артисткой, "кабальным".

"Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром", — сказала она РИА Новости.

Новые подробности

"Все понимание ситуации, думаю, у всех должно возникнуть после того, как Лариса Долина сегодня на Первом канале даст полный и обстоятельный рассказ о том, как все было на самом деле. Это будет настоящая история от человека, который в эту беду попал. Все остальные комментарии будут не нужны после этого. Надо всегда слушать историю от первого лица. Это наиболее правильный способ создать мнение о ситуации", — сказал РИА Новости Сергей Пудовкин.

Долина уже сделала заявление в программе "Пусть говорят", рассказав, что мошенники угрожали ей и ее близким.

"Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (мошенник) и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними", — призналась певица.

А судьи кто?

На это отреагировал друг артистки, актер Станислав Садальский.

"То, что Долину мошенники преследовали, это пусть следственные органы разбираются. Вопрос в другом. Почему-то сейчас выруливается эта ситуация все время в другую сторону. Все возмущены-то решением суда. Хотелось бы назвать имена судей. Лариса-то здесь ни при чем — судьи при чем", — отметил Садальский в разговоре с РИА Новости.

Иосиф Пригожин обратил внимание на то, что "сегодня форма мошенничества достигла такого уровня, что не попасться на удочку практически невозможно".

"Я вынужден ограничивать звонки на свой рабочий телефон, потому что количество звонков в день мне, нашим родителям зашкаливает, — сказал продюсер РИА Новости. — Неудивительно, что Лариса Александровна, будучи взрослой женщиной, не успевшей освоить технологические азы, могла оказаться заложницей всей этой ситуации. Никто не рассматривает Долину как пострадавшую, ее рассматривают как мошенницу — вот что меня удивляет".

Он добавил, что "этот частный случай с Долиной превратился в вандализм по отношению к личности". "Если действительно есть такие рестораны и кафешки, которые запретили вход Долиной или доставку ей еды, то они должны быть лишены лицензии, потому что это нарушение прав человека", — считает Пригожин.

Угрозы — не аргумент

Юристы говорят, что скорость рассмотрения "дела Долиной" в Верховном суде России уникальная, но полагают, что угрозы, о которых говорит певица, не станут аргументом при вынесении решения по спору.

"Кейс Долиной, как его уже окрестили, конечно, уникальный и прецедентный, о чем может свидетельствовать скорость рассмотрения жалобы в Верховном суде России", — говорит Евгений Клементьев, партнер международной консалтинговой компании STREAM.

По его словам, параллельно с этой жалобой, поданной в начале декабря, будут рассматриваться обращения, поступившие еще летом, что говорит о том, что Верховный суд хочет как можно скорее вынести вердикт по резонансному спору. "Я не припомню, чтобы Верховный суд передавал дело на рассмотрение спустя два дня после подачи жалобы", — подчеркивает юрист.

По словам Клементьева, заявления Долиной о том, что она принимала решения по передаче денег под угрозами ей и семье, не должны влиять на решение суда: спор будет рассматриваться по уже имеющимся в материалах дела доказательствам.

Кроме того, Долина и ранее заявляла, что ее обманули и она отдала деньги мошенникам, но суды ни в рамках уголовного, ни в рамках гражданского дела не установили, что покупатель имел к этим действиям отношение, что является ключевым фактором в споре, подчеркивает Клементьев. "Полагаю, что Верховный суд отменит судебные акты, не дав сформировать порочную практику по таким спорам", — прогнозирует он.

"Фактор угроз, безусловно, значим, однако важно то, насколько он подтверждается объективными доказательствами по делу, — отмечает Андрей Яковлев, руководитель уголовной практики адвокатского бюро "А-ПРО". — Думаю, что это финальная попытка стороны Долиной усилить свою позицию по делу".

При этом, подчеркивает юрист, "подобные попытки привнести новые обстоятельства на "высоких" стадиях вряд ли смогут повлиять на выводы суда": "Разбирательство идет уже давно, и позиции по делу обеих сторон в полной мере раскрыты и исследованы, даже и в уголовно-правовом порядке".

Угрозы должны быть задокументированы, поскольку каждый довод необходимо подтверждать письменными и достоверными доказательствами, объясняет Русудани Закарая, руководитель практики банкротства консалтинга Legal principles.

Наиболее резонансной темой в отношении Долиной сейчас является то, что покупательница квартиры лишилась и недвижимости, и денежных средств. Фактически сделка уже признана недействительной, но Долина сумела возвратить свое имущество в собственности, а вот покупательница лишилась всего.

"То, что сделка недействительна, понятно и без доводов об угрозах семье Ларисы Долиной. Главный вопрос, который сейчас будоражит общество, заключается в последствиях недействительности сделки. Судами применена одностороння реституция, и именно в этом, на мой взгляд, будет разбираться Верховный суд, невзирая на основания для признания сделки недействительной", — объяснила Русудани Закарая.

Как все начиналось

В 2024 году Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев обрабатывали ее, в результате чего она не только продала жилье, но и отдала злоумышленникам все вырученные средства.