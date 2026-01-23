Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Елена Торшина, сыгравшая в "Моей прекрасной няне"
Культура
 
23:01 23.01.2026
Умерла актриса Елена Торшина, сыгравшая в "Моей прекрасной няне"
Умерла актриса Елена Торшина, сыгравшая в "Моей прекрасной няне" - РИА Новости, 23.01.2026
Умерла актриса Елена Торшина, сыгравшая в "Моей прекрасной няне"
Советская и российская актриса театра и кино Елена Торшина, сыгравшая в сериале "Моя прекрасная няня", ушла из жизни в возрасте 61 года, сообщил заслуженный... РИА Новости, 23.01.2026
культура
рсфср
станислав садальский
москва
содружество актеров таганки
рсфср
москва
Умерла актриса Елена Торшина, сыгравшая в "Моей прекрасной няне"

Умерла звезда "Моей прекрасной няни" актриса Елена Торшина

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино Елена Торшина, сыгравшая в сериале "Моя прекрасная няня", ушла из жизни в возрасте 61 года, сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
"Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых. Кто смотрел наши спектакли "Декоратор любви", "Развод по-московски", помнит ее", - написал он в своем блоге в LiveJournal.
Садальский отметил, что даже не знавшие актрису зрители попадали под ее обаяние и устраивали овации через минуту после ее первого появления на сцене.
"Невероятная харизма, талант и потрясающий голос", - отметил он.
По его словам, в последнее время актриса столкнулась с многочисленными жизненными трудностями: стала жертвой мошенников при продаже дачи, переживала уход из жизни родителей.
Садальский также рассказал о досадном случае, произошедшем несколько лет назад, о котором он до сих пор сожалеет: после сорванного одной из актрис спектакля он искал ей замену и вовремя не заметил сообщение от Торшиной, которая очень хотела сыграть в нём.
"Есть такое понятие, как актерская судьба, удача, случай. Мы, к сожалению, не выбираем - более зависимой профессии я не знаю. У самых верных при невостребованности все силы уходят на то, чтобы не сломаться и остаться преданными до конца сцене. Наверное, поэтому и живем недолго. Прости и прощай, Леночка", - заключил он.
Елена Торшина родилась в Москве, окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Торшина служила в "Ведогонь-театре" (1988–1993), в "Содружестве актёров Таганки" (1993–2021) и сотрудничала с "Современным театром антрепризы".
В кино Торшина дебютировала в 1990 году в фильме "Внимание: Ведьмы!".
В сериале "Моя прекрасная няня" Торшина исполнила эпизодическую роль медсестры Варвары Борисовны.
Она также известна по фильмам и сериалам "Кто в доме хозяин?" (2006), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Деревенская комедия" (2009), "Сыщик Самоваров" (2010), "Тонкая грань" (2011), "Большое небо" (2018) и другим.
