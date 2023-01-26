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Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам - РИА Новости, 26.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230126/sadalskiy-1847510488.html
Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам
Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам - РИА Новости, 26.01.2023
Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам
Актер Станислав Садальский, который ранее сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением, поблагодарил врачей клиники и отметил, что... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:58
2023-01-26T11:58
культура
новости культуры
станислав садальский
москва
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актер Станислав Садальский, который ранее сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением, поблагодарил врачей клиники и отметил, что вернулся к поклонникам. Он добавил, что показы постановки "Скупой папик" в Мурманске переносятся на 17-18 мая. "А 6 и 7 февраля я лечу в Архангельск и Северодвинск! Спектакли будут! Жду всех!" – написал артист. Заслуженный артист РСФСР Садальский в ночь на вторник заявил в соцсетях о своей госпитализации, он находился в Боткинской больнице в Москве с кровотечением. По данным Боткинской больницы, на среду такой пациент уже не значился.
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новости культуры, станислав садальский, москва
Культура, Новости культуры, Станислав Садальский, Москва
11:58 26.01.2023
 
Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам

Садальский поблагодарил врачей Боткинской больницы и заявил, что вернулся к поклонникам

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкАктер Станислав Садальский во время интервью в студии радио Sputnik в Москве
Актер Станислав Садальский во время интервью в студии радио Sputnik в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актер Станислав Садальский, который ранее сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением, поблагодарил врачей клиники и отметил, что вернулся к поклонникам.
"Привет всем, мои дорогие! Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас! Огромное спасибо врачам Боткинской – обогрели, залатали. А латать было что… В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя", – написал Садальский на своей странице в Livejournal.
Он добавил, что показы постановки "Скупой папик" в Мурманске переносятся на 17-18 мая. "А 6 и 7 февраля я лечу в Архангельск и Северодвинск! Спектакли будут! Жду всех!" – написал артист.
Заслуженный артист РСФСР Садальский в ночь на вторник заявил в соцсетях о своей госпитализации, он находился в Боткинской больнице в Москве с кровотечением.
По данным Боткинской больницы, на среду такой пациент уже не значился.
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