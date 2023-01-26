https://ria.ru/20230126/sadalskiy-1847510488.html

Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам

Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам - РИА Новости, 26.01.2023

Садальский поблагодарил врачей и заявил, что вернулся к поклонникам

Актер Станислав Садальский, который ранее сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением, поблагодарил врачей клиники и отметил, что... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:58

2023-01-26T11:58

2023-01-26T11:58

культура

новости культуры

станислав садальский

москва

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актер Станислав Садальский, который ранее сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением, поблагодарил врачей клиники и отметил, что вернулся к поклонникам. Он добавил, что показы постановки "Скупой папик" в Мурманске переносятся на 17-18 мая. "А 6 и 7 февраля я лечу в Архангельск и Северодвинск! Спектакли будут! Жду всех!" – написал артист. Заслуженный артист РСФСР Садальский в ночь на вторник заявил в соцсетях о своей госпитализации, он находился в Боткинской больнице в Москве с кровотечением. По данным Боткинской больницы, на среду такой пациент уже не значился.

https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, станислав садальский, москва