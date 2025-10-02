https://ria.ru/20251002/latviya-2045916180.html
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Станиславу Садальскому. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:45:00+03:00
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому
