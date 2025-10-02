Рейтинг@Mail.ru
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому - РИА Новости, 02.10.2025
16:45 02.10.2025
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Станиславу Садальскому. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
латвия
россия
станислав садальский
латвия
россия
в мире, латвия, россия, станислав садальский
В мире, Латвия, Россия, Станислав Садальский
МИД Латвии запретил въезд в страну актеру Садальскому

Глава МИД Латвии Браже запретила въезд в страну актеру Садальскому

Актер Станислав Садальский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Станиславу Садальскому.
"Я приняла решение включить гражданина РФ ​​Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции", - сообщила Браже в соцсети Х.
Ранее власти прибалтийской республики на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
В миреЛатвияРоссияСтанислав Садальский
 
 
