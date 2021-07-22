https://ria.ru/20210722/gazmanov-1742009009.html

Биография Олега Газманова

Биография Олега Газманова - РИА Новости, 22.07.2021

Биография Олега Газманова

Эстрадный певец, композитор, поэт, народный артист России Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:45

2021-07-22T00:45

2021-07-22T00:45

олег газманов

гусев

справки

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Эстрадный певец, композитор, поэт, народный артист России Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Его отец был военнослужащим, фронтовиком, ветераном Великой Отечественной войны, мама также воевала, работала врачом. Детство Газманова прошло в послевоенном Калининграде. С первого класса средней школы он начал учиться игре на скрипке в музыкальной школе, но увлекся спортом, несмотря на врожденный порок сердца, занимался спортивной гимнастикой. Является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.В 1973 году Газманов окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ, ныне Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота) по специальности "холодильные и компрессорные машины и установки". С третьего курса занимался наукой, ходил на судах в море. После окончания учебы был приглашен работать преподавателем на кафедре КВИМУ, читал лекции, писал диссертацию. Служил на Балтийском флоте. Капитан третьего ранга в отставке.В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары.Свою первую песню "Белый снег" Олег Газманов впервые исполнил в 1969 году в составе популярной в Калининграде группы "Атлантик", участником которой он был. Спустя 20 лет композиция стала песней года в исполнении Валерия Леонтьева.Впоследствии Газманов работал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Синяя птица", "Галактика" и др. Одновременно он занимался написанием песен (музыки и слов).Популярность у публики снискала песня Олега Газманова "Люси", исполненная его шестилетним сыном Родионом в конце 1980-х годов.Широкую известность певцу принесла его песня "Эскадрон", записанная в 1989 году.В этом же году он создал группу "Эскадрон". Наиболее известными хитами, ставшими "визитной карточкой" Газманова, являются песни "Есаул", "Господа офицеры", "Морячка". Песня Газманова "Москва" стала неофициальным гимном российской столицы.Популярность снискали его песни "Мама", "Сделан в СССР", "Мой Храм", "Единственная", "Мои ясные дни", "Свежий Ветер", "Вперед, Россия!" и многие другие.Олег Газманов проявил себя, так же, как автор, режиссер и продюсер программ "Господа офицеры", "Песни победы" и многих других творческих и общественно-значимых проектов.Газманов выпустил более 20 альбомов.В декабре 2020 года он представил альбом "Перезагрузка. Часть 2", составленный из ранее издававшихся 10 треков, перепетых исполнителем и записанных в современной студии с новыми аранжировками и лучшим качеством звука. В 2002 году певец основал благотворительную программу "Даже не пробуй" для поддержки и лечения детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей. В течение нескольких лет программа прошла по многим городам России. Международный статус акции придало участие Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. На собранные благотворительные средства была осуществлена помощь подопечным детским организациям ЮНИСЕФ в Калининграде и Санкт-Петербурге. В результате проведения совместной работы Олегу Газманову присвоили звание посла доброй воли ЮНИСЕФ.Газманов – член Союза писателей Москвы.Входит в общественный совет Министерства обороны РФ.Олег Газманов – народный артист России (2001). Награжден российскими орденами Почета (2006) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орденом Дружбы (2018). Отмечен орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви. Лауреат премий МВД России, ФСБ России, а также премии города Москвы.Певец является многократным лауреатом фестиваля "Песня года", национальной премии "Овация", международных фестивалей The World Music Awards, Big Apple Music Awards.Газманов – почетный гражданин Калининграда (2013) и Саратова (2013). Олег Газманов женат вторым браком. Со своей супругой Мариной воспитывает дочь Марианну, также он усыновил сына жены Филиппа от первого брака с Вячеславом Мавроди. Филипп стал руководителем компании, занимающейся грузоперевозками. Его сын от первого брака – Родион Газманов – музыкант и телеведущий. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

гусев

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег газманов, гусев, справки