Газманов хочет вернуть деньги, переданные Саркисяну, рассказал его юрист

23.09.2025

Газманов хочет вернуть деньги, переданные Саркисяну, рассказал его юрист

Певец Олег Газманов хочет вернуть деньги, накопленные на пенсию, которые он передал Геворгу Саркисяну, в отношении которого расследуются два уголовных дела о...

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Певец Олег Газманов хочет вернуть деньги, накопленные на пенсию, которые он передал Геворгу Саркисяну, в отношении которого расследуются два уголовных дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. "Олег Михайлович хочет прежде всего, чтобы ему вернули деньги, которые он копил на пенсию. Он всю жизнь работал и накопил их честно", - сказал юрист. Ранее Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году Газманов выдал займ Саркисяну, как и его супруга. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, но он их не вернул. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них и мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Ранее Саркисяна заключили под стражу, но затем Мосгорсуд отпустил его под домашний арест. Однако фигуранта снова арестовали по второму делу о мошенничестве.

