Газманов хочет вернуть деньги, переданные Саркисяну, рассказал его юрист
Шоубиз
 
08:44 23.09.2025
Газманов хочет вернуть деньги, переданные Саркисяну, рассказал его юрист
Газманов хочет вернуть деньги, переданные Саркисяну, рассказал его юрист
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Певец Олег Газманов хочет вернуть деньги, накопленные на пенсию, которые он передал Геворгу Саркисяну, в отношении которого расследуются два уголовных дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. "Олег Михайлович хочет прежде всего, чтобы ему вернули деньги, которые он копил на пенсию. Он всю жизнь работал и накопил их честно", - сказал юрист. Ранее Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году Газманов выдал займ Саркисяну, как и его супруга. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, но он их не вернул. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них и мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Ранее Саркисяна заключили под стражу, но затем Мосгорсуд отпустил его под домашний арест. Однако фигуранта снова арестовали по второму делу о мошенничестве.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Певец Олег Газманов хочет вернуть деньги, накопленные на пенсию, которые он передал Геворгу Саркисяну, в отношении которого расследуются два уголовных дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.
"Олег Михайлович хочет прежде всего, чтобы ему вернули деньги, которые он копил на пенсию. Он всю жизнь работал и накопил их честно", - сказал юрист.
Ранее Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году Газманов выдал займ Саркисяну, как и его супруга. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, но он их не вернул. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них и мошенничество в отношении супругов Газмановых.
Фигуранту уже предъявлено обвинение.
Ранее Саркисяна заключили под стражу, но затем Мосгорсуд отпустил его под домашний арест. Однако фигуранта снова арестовали по второму делу о мошенничестве.
Шоубиз
 
 
