МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем, он отметил, что фирменное сальто исполняет только в песне "Эскадрон", которую планирует вернуть в репертуар в следующем году.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Газманову врачи якобы запретили исполнять сальто, шпагаты и тренироваться из-за проблем с суставами.
"Я прилетел из Москвы, и меня настигла новость из наших доблестных средств массовой информации о том, что я буквально уже совсем нездоров. Позвоночник, бедро, кости - врачи не разрешают мне сальто делать, шпагаты и прочее. Так вот, сальто я делаю только в песне "Эскадрон". Я собираюсь эту песню вернуть в репертуар в следующем году, когда мне будет 75. Надеюсь, сальто я тоже сделаю", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Газманов отметил, что чувствует себя хорошо, есть только проблемы с позвоночником. "Я никогда не скрывал, что у меня проблемы с позвоночником, как у большинства профессиональных спортсменов. Но я эту проблему решаю, делаю специальные упражнения. Короче, все нормально, враги не дождутся", - добавил артист.
По словам Газманова, вечером он даст концерт в Могилеве, где исполнит песню "Загулял", под которую он традиционно исполняет танец. "Убедительно видно, насколько у меня "плохие" ноги, позвоночник и так далее. В кавычках, конечно. Все нормально", - заключил музыкант.
