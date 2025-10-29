Рейтинг@Mail.ru
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:37 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/gazmanov-2051653112.html
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.10.2025
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
Народный артист РФ Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем, он отметил, что фирменное сальто исполняет только в песне "Эскадрон", которую... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:37:00+03:00
2025-10-29T21:37:00+03:00
культура
россия
москва
могилев
олег газманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147470/29/1474702901_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_555788ea73660e249a5beae316535649.jpg
https://ria.ru/20250901/uroki-2038884395.html
россия
москва
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147470/29/1474702901_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_f96ebc2b58e01aa4654406e6d376aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, могилев, олег газманов
Культура, Россия, Москва, Могилев, Олег Газманов
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Олег Газманов назвал все сообщения о проблемах с его здоровьем обманом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Певец Олег Газманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем, он отметил, что фирменное сальто исполняет только в песне "Эскадрон", которую планирует вернуть в репертуар в следующем году.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Газманову врачи якобы запретили исполнять сальто, шпагаты и тренироваться из-за проблем с суставами.
«

"Я прилетел из Москвы, и меня настигла новость из наших доблестных средств массовой информации о том, что я буквально уже совсем нездоров. Позвоночник, бедро, кости - врачи не разрешают мне сальто делать, шпагаты и прочее. Так вот, сальто я делаю только в песне "Эскадрон". Я собираюсь эту песню вернуть в репертуар в следующем году, когда мне будет 75. Надеюсь, сальто я тоже сделаю", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Газманов отметил, что чувствует себя хорошо, есть только проблемы с позвоночником. "Я никогда не скрывал, что у меня проблемы с позвоночником, как у большинства профессиональных спортсменов. Но я эту проблему решаю, делаю специальные упражнения. Короче, все нормально, враги не дождутся", - добавил артист.
По словам Газманова, вечером он даст концерт в Могилеве, где исполнит песню "Загулял", под которую он традиционно исполняет танец. "Убедительно видно, насколько у меня "плохие" ноги, позвоночник и так далее. В кавычках, конечно. Все нормально", - заключил музыкант.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Школьники на уроках будут изучать песни Shaman и Газманова
1 сентября, 16:00
 
КультураРоссияМоскваМогилевОлег Газманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала