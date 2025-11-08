Сервис Apple Music вернул песни нескольких российских артистов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько песен народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова, в создании которых они принимали участие, появились в музыкальном стриминговом сервисе Apple Music, убедился корреспондент РИА Новости.

Ранее профили этих и многих других артистов были удалены из приложения Apple Music в связи с введенными санкциями со стороны Евросоюза в отношении данных артистов, позже они были восстановлены с указанием биографии, но без доступа к трекам исполнителей.