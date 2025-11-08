https://ria.ru/20251108/pesni-2053649093.html
Сервис Apple Music вернул песни нескольких российских артистов
8.11.2025
Сервис Apple Music вернул песни нескольких российских артистов
Несколько песен народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова, в создании которых они принимали участие, появились в музыкальном... РИА Новости, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько песен народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова, в создании которых они принимали участие, появились в музыкальном стриминговом сервисе Apple Music, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее профили этих и многих других артистов были удалены из приложения Apple Music в связи с введенными санкциями со стороны Евросоюза в отношении данных артистов, позже они были восстановлены с указанием биографии, но без доступа к трекам исполнителей.
В Apple Music стали доступны только те композиции, в которых попавшие под санкции артисты принимали участие, выступая не основными исполнителями, обратило внимание РИА Новости. Так в профиле Долиной
стали доступны три песни: сингл "Июль" на русском и английском языках 1983 года, записанный гитаристом Владимиром Густовым, а также "Скрипка" композитора Виктора Чайки 2025 года. Во всех трех композициях в скобках отмечено "feat. Лариса Долина" ("с участием"), а сами треки размещены также на страницах обоих исполнителей.
Аналогично выглядят профили Лепса
и Газманова
. Две композиции певца Emin (Эмин Агаларов
) - "Я нравлюсь женщинам" 2015 года и "Привет, Земля" 2014 года с участием Лепса ("feat. Григорий Лепс") - стали единственными песнями, доступными в профиле артиста. В профиле Газманова появилась только одна композиция - "Танцуй пока молодой" из альбома исполнителя DJ Groove "DJ Groove и все, все, все…" 1999 года.