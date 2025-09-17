https://ria.ru/20250917/gazmanov-2042381917.html

Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все накопления на пенсию

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые в течение жизни откладывал на пенсию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. "В 2019 году Олег Михайлович выдал заем Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию", — рассказал Кузьмин. По словам Кузьмина, Саркисян начал входить в круг семьи Газманова в 2016 года, стараясь зарекомендовать себя с положительной стороны. "Фактически он воспользовался их (Газмановых. — Прим. ред.) к нему отношением и получил денежные средства. Впоследствии через год от него потребовали деньги вернуть, Саркисян заявил, что денег нет. Он (Саркисян. — Прим. ред.) непонятно куда их инвестировал. А мы не инвестировали, просто дали ему заем", — уточнил адвокат. Позже, как рассказал Роман Кузьмин, Саркисян ссылался на эпидемию ковида, затем на проведение СВО, что якобы не позволяет ему перевести деньги из США, где он проживает. "Саркисян хоть и гражданин России, но в последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал", — также сообщил адвокат. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет России. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Как следует из судебных документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест. Роман Кузьмин уточнил РИА Новости, что Саркисяна, после того как отпустили под домашний арест, заключили под стражу уже по второму уголовному делу о мошенничестве. Потерпевшими, по его словам, являются друзья Газманова.

