https://ria.ru/20250914/obvinenie-2041826448.html
Стали известны новые детали аферы против Газманова
Стали известны новые детали аферы против Газманова - РИА Новости, 14.09.2025
Стали известны новые детали аферы против Газманова
Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:25:00+03:00
2025-09-14T12:25:00+03:00
2025-09-14T13:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
олег газманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_0093c2c8814197019afe5c5e739c8a06.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской деятельностью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инкриминируемые обвиняемому действия имеют признаки предпринимательской деятельности", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20250914/moshennichestvo-2041771191.html
https://ria.ru/20250914/gazmanov-2041777863.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_accb2143a9d4b6c0b6a356c85bcc76aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, олег газманов
Происшествия, Москва, Россия, Олег Газманов
Стали известны новые детали аферы против Газманова
Обвинение в мошенничестве против Газманова связано с предпринимательством
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской деятельностью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Инкриминируемые обвиняемому действия имеют признаки предпринимательской деятельности", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве
задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова
и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых.
Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.