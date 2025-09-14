Рейтинг@Mail.ru
Стали известны новые детали аферы против Газманова
12:25 14.09.2025 (обновлено: 13:40 14.09.2025)
Стали известны новые детали аферы против Газманова
происшествия
москва
россия
олег газманов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской деятельностью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инкриминируемые обвиняемому действия имеют признаки предпринимательской деятельности", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.
происшествия, москва, россия, олег газманов
Происшествия, Москва, Россия, Олег Газманов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской деятельностью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Инкриминируемые обвиняемому действия имеют признаки предпринимательской деятельности", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых.
Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.
