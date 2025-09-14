https://ria.ru/20250914/obvinenie-2041826448.html

Стали известны новые детали аферы против Газманова

Стали известны новые детали аферы против Газманова - РИА Новости, 14.09.2025

Стали известны новые детали аферы против Газманова

Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:25:00+03:00

2025-09-14T12:25:00+03:00

2025-09-14T13:40:00+03:00

происшествия

москва

россия

олег газманов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_0093c2c8814197019afe5c5e739c8a06.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве фигуранта дела, среди эпизодов которого в том числе афера в отношении народного артиста Олега Газманова, связано с предпринимательской деятельностью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инкриминируемые обвиняемому действия имеют признаки предпринимательской деятельности", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.

https://ria.ru/20250914/moshennichestvo-2041771191.html

https://ria.ru/20250914/gazmanov-2041777863.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, олег газманов