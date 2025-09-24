https://ria.ru/20250924/gazmanov-2043965170.html

Мосгорсуд оставил обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО Геворга Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:02:00+03:00

2025-09-24T12:02:00+03:00

2025-09-24T13:04:00+03:00

москва

олег газманов

московский городской суд

россия

происшествия

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Геворга Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Басманный суд Москвы в начале августа определил Саркисяна в СИЗО на срок до 6 октября, решение было обжаловано. Защита Саркисяна сегодня заявила суду, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами. "Договоры не были исполнены из-за определенных обстоятельств, никто никого не обманывал", - указывал адвокат. В этой связи представитель обвиняемого просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Делегат семьи Газманова Роман Кузьмин настаивал на сохранении меры из-за опасений, что Саркисян, находясь на свободе, может покинуть Россию, ранее он проживал в США. Кузьмин также отметил, что фигурант не возмещает ущерб. До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. Как рассказал РИА Новости другой источник, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них и мошенничество в отношении супругов Газмановых. Сначала Саркисяна заключили под стражу, затем Мосгорсуд отпустил его под домашний арест. Однако фигуранта снова арестовали по второму делу о мошенничестве.

