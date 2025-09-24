Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова
24.09.2025
https://ria.ru/20250924/gazmanov-2043967082.html
Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова
Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отрицает, что брал деньги у артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин. "Саркисян не отрицал, что взял деньги у Олега Михайловича, он говорил, что возвратит деньги когда-то, так было пять лет. Мы предпринимали все попытки урегулировать данный вопрос мирно", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд оставил Саркисяна в СИЗО, отклонив жалобу его защиты на арест на срок до 6 октября. В ходе заседания защита Саркисяна утверждала, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, а "договоры не были исполнены из-за определенных обстоятельств". До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.
Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отрицает, что брал деньги у артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин.
"Саркисян не отрицал, что взял деньги у Олега Михайловича, он говорил, что возвратит деньги когда-то, так было пять лет. Мы предпринимали все попытки урегулировать данный вопрос мирно", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд оставил Саркисяна в СИЗО, отклонив жалобу его защиты на арест на срок до 6 октября.
В ходе заседания защита Саркисяна утверждала, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, а "договоры не были исполнены из-за определенных обстоятельств".
До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.
