https://ria.ru/20250924/gazmanov-2043967082.html

Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова

Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова - РИА Новости, 24.09.2025

Обвиняемый в мошенничестве не отрицает, что брал деньги у Газманова

Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отрицает, что брал деньги у артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:06:00+03:00

2025-09-24T12:06:00+03:00

2025-09-24T12:06:00+03:00

происшествия

россия

москва

олег газманов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f32f1cac6cd05a7fb7eea22ed2bd1d1a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отрицает, что брал деньги у артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин. "Саркисян не отрицал, что взял деньги у Олега Михайловича, он говорил, что возвратит деньги когда-то, так было пять лет. Мы предпринимали все попытки урегулировать данный вопрос мирно", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд оставил Саркисяна в СИЗО, отклонив жалобу его защиты на арест на срок до 6 октября. В ходе заседания защита Саркисяна утверждала, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, а "договоры не были исполнены из-за определенных обстоятельств". До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.

https://ria.ru/20250923/mosgorsud-2043832097.html

https://ria.ru/20250917/gazmanov-2042381917.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, олег газманов, московский городской суд