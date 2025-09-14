https://ria.ru/20250914/moshennichestvo-2041771191.html

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении Газманова и его супруги, было возбуждено в конце июня этого года."В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России", — уточнил он.При этом, как отметил РИА Новости другой собеседник, в уголовном деле есть несколько эпизодов, один из которых действительно связан с Газмановым.

