В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова
06:08 14.09.2025 (обновлено: 15:10 14.09.2025)
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова
происшествия
москва
россия
олег газманов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении Газманова и его супруги, было возбуждено в конце июня этого года."В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России", — уточнил он.При этом, как отметил РИА Новости другой собеседник, в уголовном деле есть несколько эпизодов, один из которых действительно связан с Газмановым.
москва
россия
происшествия, москва, россия, олег газманов
Происшествия, Москва, Россия, Олег Газманов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении Газманова и его супруги, было возбуждено в конце июня этого года.
"В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России", — уточнил он.
При этом, как отметил РИА Новости другой собеседник, в уголовном деле есть несколько эпизодов, один из которых действительно связан с Газмановым.
