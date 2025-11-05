Рейтинг@Mail.ru
11:28 05.11.2025 (обновлено: 11:29 05.11.2025)
Shaman третий год подряд лидирует в рейтинге лучших российских исполнителей
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, певица Полина Гагарина признана лучшей... РИА Новости, 05.11.2025
россия, shaman (ярослав дронов) , полина гагарина, олег газманов, вциом
Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Полина Гагарина, Олег Газманов, ВЦИОМ, Культура
Певец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Лучшим певцом российской эстрады 2025 года 28% россиян назвали певца Shaman, исполнитель третий год подряд лидирует в народном рейтинге. Еще 16% считают лучшим исполнителем Олега Газманова, 11% - Сергея Лазарева, по 6% респондентов назвали Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, 17% опрошенных назвали Полину Гагарину лучшей певицей российской эстрады 2025 года. Она сохраняет лидирующую позицию четвертый год подряд. По мнению 11% респондентов, лучшей исполнительницей является певица Валерия, 8% назвали Ларису Долину, по 7% - Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 октября 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
КультураРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)Полина ГагаринаОлег ГазмановВЦИОМ
 
 
