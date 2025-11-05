Shaman третий год подряд лидирует в рейтинге лучших российских исполнителей

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.