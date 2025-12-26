Рейтинг@Mail.ru
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:47 26.12.2025 (обновлено: 15:13 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/dolina-2064893167.html
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке"
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке" - РИА Новости, 26.12.2025
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке"
Фотография народной артистки РФ Ларисы Долиной попала на обложку плейлиста "Новинки с именем" на платформе "Яндекс. Музыка", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:47:00+03:00
2025-12-26T15:13:00+03:00
культура
лариса долина
диана арбенина
татьяна буланова
яндекс.музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20251226/dolina-2064747153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, диана арбенина, татьяна буланова, яндекс.музыка
Культура, Лариса Долина, Диана Арбенина, Татьяна Буланова, Яндекс.Музыка
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке"

Фото Долиной попало на обложку плейлиста "Новинки с именем" в "Яндекс. Музыке"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фотография народной артистки РФ Ларисы Долиной попала на обложку плейлиста "Новинки с именем" на платформе "Яндекс. Музыка", выяснило РИА Новости.
"На обложке: Лариса Долина. Новое творчество именитых артистов, которые не нуждаются в представлении", - говорится в описании альбома.
© ЯндексЛариса Долина на обложке плейлиста "Новинки с именем" на "Яндекс. Музыка"
Фотография народной артистки РФ Ларисы Долиной на обложке плейлиста Новинки с именем на платформе Яндекс. Музыка - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Яндекс
Лариса Долина на обложке плейлиста "Новинки с именем" на "Яндекс. Музыка"
Первая песня в плейлисте - новая композиция Ларисы Долиной "Последнее прощай", которую певица выпустила в пятницу. В списке есть и песня "С чего начинается Родина" в исполнении Долиной. Всего в плейлисте 202 трека. В его состав также вошли песни Дианы Арбениной, Татьяны Булановой, Григория Лепса, Любови Успенской, Ольги Бузовой, Uma2rman, t.A.T.u., Ирины Аллегровой, Игоря Крутого, Олега Газманова, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, Аллы Пугачевой и других артистов.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением
Вчера, 00:27
 
КультураЛариса ДолинаДиана АрбенинаТатьяна БулановаЯндекс.Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала