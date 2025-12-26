Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фотография народной артистки РФ Ларисы Долиной попала на обложку плейлиста "Новинки с именем" на платформе "Яндекс. Музыка", выяснило РИА Новости.
"На обложке: Лариса Долина. Новое творчество именитых артистов, которые не нуждаются в представлении", - говорится в описании альбома.
© ЯндексЛариса Долина на обложке плейлиста "Новинки с именем" на "Яндекс. Музыка"
Первая песня в плейлисте - новая композиция Ларисы Долиной "Последнее прощай", которую певица выпустила в пятницу. В списке есть и песня "С чего начинается Родина" в исполнении Долиной. Всего в плейлисте 202 трека. В его состав также вошли песни Дианы Арбениной, Татьяны Булановой, Григория Лепса, Любови Успенской, Ольги Бузовой, Uma2rman, t.A.T.u., Ирины Аллегровой, Игоря Крутого, Олега Газманова, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, Аллы Пугачевой и других артистов.