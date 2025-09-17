Рейтинг@Mail.ru
Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова
08:55 17.09.2025
Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова
Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян хочет покинуть Россию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. "Он стал названивать по всему миру своим партнерам, и они нам стали рассказывать, что он в августе месяце покинет страну. Мы не понимали, как это возможно. Потом выяснилось, что Мосгорсуд отпустил его под домашний арест",- рассказал Кузьмин. Однако, как отметил юрист, в отношении Саркисяна возбуждено другое уголовное дело и его заключили под стражу. "Он собирался покидать Россию, и снова заключили его под стражу, и 24 сентября снова будет рассматривать апелляция его защиты на меру пресечения, и они снова попросят отпустить его под домашний арест. Саркисян сбежит из страны, как только его отпустят под домашний арест",- сказал Кузьмин. Кузьмин добавил, что и по настоящее время, находясь в СИЗО, Саркисян звонит своим партнерам и убеждает их, что в конце сентября покинет Россию. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Саркисяну уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова

Юрист Саркисян: обвиняемый в мошенничестве против Газманова хочет покинуть РФ

Олег Газмановом
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Олег Газмановым. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян хочет покинуть Россию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.
"Он стал названивать по всему миру своим партнерам, и они нам стали рассказывать, что он в августе месяце покинет страну. Мы не понимали, как это возможно. Потом выяснилось, что Мосгорсуд отпустил его под домашний арест",- рассказал Кузьмин.
Однако, как отметил юрист, в отношении Саркисяна возбуждено другое уголовное дело и его заключили под стражу.
"Он собирался покидать Россию, и снова заключили его под стражу, и 24 сентября снова будет рассматривать апелляция его защиты на меру пресечения, и они снова попросят отпустить его под домашний арест. Саркисян сбежит из страны, как только его отпустят под домашний арест",- сказал Кузьмин.
Кузьмин добавил, что и по настоящее время, находясь в СИЗО, Саркисян звонит своим партнерам и убеждает их, что в конце сентября покинет Россию.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых.
Саркисяну уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
