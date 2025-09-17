https://ria.ru/20250917/gazmanova--2042386721.html

Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова

Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова - РИА Новости, 17.09.2025

Юрист высказался о мужчине, обвиняемом в мошенничестве против Газманова

Обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян хочет покинуть Россию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T08:55:00+03:00

2025-09-17T08:55:00+03:00

2025-09-17T08:55:00+03:00

шоубиз

олег газманов

россия

москва

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_0093c2c8814197019afe5c5e739c8a06.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян хочет покинуть Россию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. "Он стал названивать по всему миру своим партнерам, и они нам стали рассказывать, что он в августе месяце покинет страну. Мы не понимали, как это возможно. Потом выяснилось, что Мосгорсуд отпустил его под домашний арест",- рассказал Кузьмин. Однако, как отметил юрист, в отношении Саркисяна возбуждено другое уголовное дело и его заключили под стражу. "Он собирался покидать Россию, и снова заключили его под стражу, и 24 сентября снова будет рассматривать апелляция его защиты на меру пресечения, и они снова попросят отпустить его под домашний арест. Саркисян сбежит из страны, как только его отпустят под домашний арест",- сказал Кузьмин. Кузьмин добавил, что и по настоящее время, находясь в СИЗО, Саркисян звонит своим партнерам и убеждает их, что в конце сентября покинет Россию. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. Саркисяну уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

https://ria.ru/20250819/baskov-2036207058.html

https://ria.ru/20250821/kirkorov-2036865666.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег газманов, россия, москва, московский городской суд