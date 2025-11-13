Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/obman-2054652510.html
Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид
Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид - РИА Новости, 13.11.2025
Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид
Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию ковида, то на санкции против... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:22:00+03:00
2025-11-13T06:22:00+03:00
россия
москва
сша
олег газманов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_0093c2c8814197019afe5c5e739c8a06.jpg
https://ria.ru/20251004/dolg-2046313250.html
https://ria.ru/20251110/dolina-2053914441.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090544_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_accb2143a9d4b6c0b6a356c85bcc76aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, олег газманов, происшествия
Россия, Москва, США, Олег Газманов, Происшествия
Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид

Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид и санкции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Олег Газманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию ковида, то на санкции против артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин.
"Газмановы дали в долг эти деньги, Саркисян не собирался их отдавать, брал он средства, как выяснилось, с целью хищения. На протяжении пяти лет он их не возвращал под разными предлогами – то ковид, якобы невозможно осуществить перевод, то якобы санкции в отношении РФ и Газманова", - заявил в суде представитель Газманова.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
У обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова не нашли имущества
4 октября, 05:31
По словам Кузьмина, предлоги, конечно, были надуманными.
"В 2023 году был небольшой перевод, видимо с той целью, чтобы не возбудили дело, с ним проблем не было никаких", - подчеркнул представитель.
До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её защитника, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся. Сам он также продолжительное время проживал в Штатах с родственниками на основании грин-карты.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
10 ноября, 12:12
 
РоссияМоскваСШАОлег ГазмановПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала