Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию ковида, то на санкции против артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин.

"В 2023 году был небольшой перевод, видимо с той целью, чтобы не возбудили дело, с ним проблем не было никаких", - подчеркнул представитель.

До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.