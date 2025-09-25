Рейтинг@Mail.ru
Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:26 25.09.2025 (обновлено: 03:27 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/mat-2044176663.html
Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск
Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск - РИА Новости, 25.09.2025
Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск
Мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, объявлена в розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T03:26:00+03:00
2025-09-25T03:27:00+03:00
шоубиз
россия
москва
сша
олег газманов
происшествия
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, объявлена в розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Саргсян Дина объявлена в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ", - указано в материалах. В них подчеркивается, что она является матерью Геворка Саркисяна. Как ранее сообщал РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин, в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ. До этого в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся. Саркисян не признает вину в мошенничестве, но и не отрицает, что брал деньги у потерпевших. По словам защиты, отношения обвиняемого с ними носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, условия которых не были соблюдены из-за определенных обстоятельств.
https://ria.ru/20250915/moshennik-2042026378.html
https://ria.ru/20250904/sud-2039797968.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, олег газманов, происшествия, мошенничество
Шоубиз, Россия, Москва, США, Олег Газманов, Происшествия, Мошенничество
Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск

Мать Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, объявлена в розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Саргсян Дина объявлена в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ", - указано в материалах.
Саймон Леваев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм
15 сентября, 14:01
В них подчеркивается, что она является матерью Геворка Саркисяна.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин, в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
До этого в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.
Саркисян не признает вину в мошенничестве, но и не отрицает, что брал деньги у потерпевших. По словам защиты, отношения обвиняемого с ними носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, условия которых не были соблюдены из-за определенных обстоятельств.
Московский лжеврач Николай Никонов с женой - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд вернул в прокуратуру дело лжеврача Никонова
4 сентября, 23:39
 
ШоубизРоссияМоскваСШАОлег ГазмановПроисшествияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала