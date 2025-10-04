У обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова не нашли имущества

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Геворк Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, накопил долг на 72,4 миллиона рублей, но приставы прекратили производство о взыскании, потому что не нашли у него имущества и денег, следует из судебных документов и материалов судебных приставов.

Согласно материалам, в марте 2023 года подмосковные судебные приставы возбудили в отношении Саркисяна исполнительное производство по исполнительному листу, выданному в ноябре 2022 года Мосгорсудом . Как следует из материалов, сумма задолженности превысила 72,4 миллиона рублей.

При этом через несколько месяцев, в июне 2023 года, исполнительное производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 – из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег.

Согласно судебным документам, в августе 2021 года на Саркисяна подали в суд. Истец просил взыскать с Саркисяна долг по займу, который ответчик получил еще в 2019 году. В апреле 2022 года Черемушкинский суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, однако уже в сентябре того же года Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с Саркисяна долг.

В отношении Саркисяна в 2025 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, он причастен к мошенничеству в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой.

Представитель семьи Газманова Роман Кузьмин ранее рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ

В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США , который так и не состоялся.