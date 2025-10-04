Рейтинг@Mail.ru
04.10.2025
05:31 04.10.2025
У обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова не нашли имущества
Геворк Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, накопил долг на 72,4 миллиона рублей, но приставы прекратили... РИА Новости, 04.10.2025
2025
россия, сша, олег газманов, московский городской суд, происшествия
Россия, США, Олег Газманов, Московский городской суд, Происшествия
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Геворк Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, накопил долг на 72,4 миллиона рублей, но приставы прекратили производство о взыскании, потому что не нашли у него имущества и денег, следует из судебных документов и материалов судебных приставов.
Согласно материалам, в марте 2023 года подмосковные судебные приставы возбудили в отношении Саркисяна исполнительное производство по исполнительному листу, выданному в ноябре 2022 года Мосгорсудом. Как следует из материалов, сумма задолженности превысила 72,4 миллиона рублей.
При этом через несколько месяцев, в июне 2023 года, исполнительное производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 – из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег.
Согласно судебным документам, в августе 2021 года на Саркисяна подали в суд. Истец просил взыскать с Саркисяна долг по займу, который ответчик получил еще в 2019 году. В апреле 2022 года Черемушкинский суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, однако уже в сентябре того же года Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с Саркисяна долг.
В отношении Саркисяна в 2025 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, он причастен к мошенничеству в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой.
Представитель семьи Газманова Роман Кузьмин ранее рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.
Мосгорсуд 24 сентября оставил Саркисяна в СИЗО, отклонив жалобу защиты на арест на срок до 6 октября.
РоссияСШАОлег ГазмановМосковский городской судПроисшествия
 
 
