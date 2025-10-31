Газманов представил альбом "Песни особого назначения"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, идейный вдохновитель проекта "Газманов-Родники" Олег Газманов презентовал альбом "Песни особого назначения", в который вошли более 20 композиций, написанных участниками специальной военной операции и их близкими.

"Это очень важно сейчас понимать, что песни, которые пишут ребята на фронте, наши воины, невозможно написать на гражданке. Они там пропахшие порохом, каждую минуту могут потерять здоровье, а может - и жизнь. Это совсем все по-другому. Там (в альбоме "Песни особого назначения" - ред.) такие песни, похожие на те, что рождались в период Великой Отечественной войны, под которые наши деды, прадеды, отцы вставали из окопов и шли на танки, побеждали - и победили. Поэтому в этих песнях особого назначения заложен ген победителей", - сказал Газманов на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в пятницу.

В альбом вошли более 20 песен, которые написаны бойцами специальной военной операции и их близкими, всего было подано 215 заявок. Ранее композиции не были опубликованы на различных цифровых площадках.

По словам генпродюсера проекта Елены Ульяновой, отдельное направление "Песни особого назначения" в рамках движения "Родники", посвященное теме специальной военной операции, родилось из запроса аудитории. "Это крик, это боль, это сердце всей нашей страны. Пишут песни не только ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, пишут не только те, кто бывает там с гуманитарной помощью, а пишут жены, подруги, семьи - те, кто остается здесь и переживает за своих бойцов", - добавила она.

Кроме того, рамках пресс-конференции дуэт I.L.A.Y. & С.В.О.Й (Илья Тюляев и Антон Устинов) представили свою песню "Дурочка-война", исполнив ее вживую под гитару. Композиция также вошла в первый альбом проекта "Песни особого назначения".

"Мы написали эту песню про Кемеровскую роту. Они совершили подвиг в Донецкой Народной Республике , освободили село Желанное, много бойцов погибло. Мы поддерживали связь и до сих пор поддерживаем ее с командиром подразделения. В честь этого подвига мы решили записать песню", - рассказал Илья Тюляев.

Создатели проекта рассказали, что в будущем будут выходить новые сборники. Песни, которые не вошли в первый релиз, могут стать частью последующих альбомов.

"Мы не останавливаем прием заявок. Этот проект не является конечным. Конечно, он будет развиваться дальше - и мы постараемся никого не упустить", - отметила Ульянова.