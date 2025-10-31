Рейтинг@Mail.ru
Газманов представил альбом "Песни особого назначения"
Специальная военная операция на Украине
 
31.10.2025
Газманов представил альбом "Песни особого назначения"
Газманов представил альбом "Песни особого назначения"
Народный артист РФ, идейный вдохновитель проекта "Газманов-Родники" Олег Газманов презентовал альбом "Песни особого назначения", в который вошли более 20... РИА Новости, 31.10.2025
Газманов представил альбом "Песни особого назначения"

Газманов представил альбом "Песни особого назначения", песни написали бойцы СВО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, идейный вдохновитель проекта "Газманов-Родники" Олег Газманов презентовал альбом "Песни особого назначения", в который вошли более 20 композиций, написанных участниками специальной военной операции и их близкими.
"Это очень важно сейчас понимать, что песни, которые пишут ребята на фронте, наши воины, невозможно написать на гражданке. Они там пропахшие порохом, каждую минуту могут потерять здоровье, а может - и жизнь. Это совсем все по-другому. Там (в альбоме "Песни особого назначения" - ред.) такие песни, похожие на те, что рождались в период Великой Отечественной войны, под которые наши деды, прадеды, отцы вставали из окопов и шли на танки, побеждали - и победили. Поэтому в этих песнях особого назначения заложен ген победителей", - сказал Газманов на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в пятницу.
Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО
19 июля, 10:23
В альбом вошли более 20 песен, которые написаны бойцами специальной военной операции и их близкими, всего было подано 215 заявок. Ранее композиции не были опубликованы на различных цифровых площадках.
По словам генпродюсера проекта Елены Ульяновой, отдельное направление "Песни особого назначения" в рамках движения "Родники", посвященное теме специальной военной операции, родилось из запроса аудитории. "Это крик, это боль, это сердце всей нашей страны. Пишут песни не только ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, пишут не только те, кто бывает там с гуманитарной помощью, а пишут жены, подруги, семьи - те, кто остается здесь и переживает за своих бойцов", - добавила она.
Кроме того, рамках пресс-конференции дуэт I.L.A.Y. & С.В.О.Й (Илья Тюляев и Антон Устинов) представили свою песню "Дурочка-война", исполнив ее вживую под гитару. Композиция также вошла в первый альбом проекта "Песни особого назначения".
"Мы написали эту песню про Кемеровскую роту. Они совершили подвиг в Донецкой Народной Республике, освободили село Желанное, много бойцов погибло. Мы поддерживали связь и до сих пор поддерживаем ее с командиром подразделения. В честь этого подвига мы решили записать песню", - рассказал Илья Тюляев.
Создатели проекта рассказали, что в будущем будут выходить новые сборники. Песни, которые не вошли в первый релиз, могут стать частью последующих альбомов.
"Мы не останавливаем прием заявок. Этот проект не является конечным. Конечно, он будет развиваться дальше - и мы постараемся никого не упустить", - отметила Ульянова.
Конкурс патриотической песни "Родники" создан в ноябре 2022 года при поддержке Российского фонда культурных инициатив. Проект предполагает поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Прилепин предложил установить памятник героям СВО на Болотной набережной
7 августа, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОлег ГазмановОбществоДонецкая Народная Республика
 
 
