Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинения

Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинения

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых."Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в материалах.Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем Мосгорсуд изменил решение нижестоящей инстанции и отправил фигуранта под домашний арест.Ему установлены запреты: общение с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять и получать почту.Согласно документам, фигурант страдает заболеванием сердца и имеет иждивенцев.

