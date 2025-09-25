Обвиняемый в мошенничестве против Газманова имеет грин-карту США
Обвиняемый в мошенничестве против Газманова Геворк Саркисян имеет грин-карту США
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян имеет грин-карту США, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Саркисян проживал в США на основании грин-карты вместе с родственниками.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин, в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
До этого в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её представителя, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся.
Саркисян не признает вину в мошенничестве, но и не отрицает, что брал деньги у потерпевших. По словам защиты, отношения обвиняемого с ними носили предпринимательский характер, были закреплены коммерческими договорами, условия которых не были соблюдены из-за определенных обстоятельств.
