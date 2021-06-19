Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 19.06.2021
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах
РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:31
2021-06-19T10:31
жесткая посадка самолета в кузбассе
ульяновская область
альметьевский район
шиловский район
справки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729608507_114:0:1024:512_1920x0_80_0_0_9e9fb09c6cd14b84eaa710fccf298874.jpg
202119 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет Л-410. На борту воздушного судна находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадавшие были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, - четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека - женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.20207 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его спутница.4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь".27 сентября легкомоторный самолет амфибия Super Petrel LS упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина.18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области. Пилот погиб. 12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области. Пилот самолета погиб.2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.17 июля на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области аварийно сел легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни не было.12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших не было. У самолета возникли проблемы с работой двигателя.18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ульяновская область
альметьевский район
шиловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729608507_171:0:854:512_1920x0_80_0_0_cde8490fc6a9fa49c5da8d5f639511a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жесткая посадка самолета в кузбассе, ульяновская область, альметьевский район, шиловский район, справки, происшествия

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах

10:31 19.06.2021
 
© Фото : МЧС России по Иркутской областиМесто падения легкомоторного самолета в Иркутской области
Место падения легкомоторного самолета в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : МЧС России по Иркутской области
Читать ria.ru в
2021
19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет Л-410. На борту воздушного судна находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадавшие были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, - четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.
9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.
9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека - женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.
2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.
23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.
31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.
8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина.
Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.
2020
7 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его спутница.
4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь".
27 сентября легкомоторный самолет амфибия Super Petrel LS упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина.
18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области. Пилот погиб.
12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.
9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области. Пилот самолета погиб.
2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.
25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.
17 июля на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области аварийно сел легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни не было.
12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.
17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.
13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.
11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.
26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших не было. У самолета возникли проблемы с работой двигателя.
18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеУльяновская областьАльметьевский районШиловский районСправкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
17:05Минниханов возглавил региональную группу ЕР по Татарстану
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
Лента новостейМолния