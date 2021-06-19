ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах
© Фото : МЧС России по Иркутской областиМесто падения легкомоторного самолета в Иркутской области
© Фото : МЧС России по Иркутской области
2021
19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет Л-410. На борту воздушного судна находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадавшие были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, - четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.
9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.
9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека - женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.
2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.
23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.
31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.
8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина.
Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.
2020
4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь".
27 сентября легкомоторный самолет амфибия Super Petrel LS упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина.
18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области. Пилот погиб.
12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.
9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области. Пилот самолета погиб.
2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.
25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.
17 июля на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области аварийно сел легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни не было.
12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.
17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.
13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.
11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.
26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших не было. У самолета возникли проблемы с работой двигателя.
18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников