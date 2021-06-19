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ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 19.06.2021

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах

РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:31

2021-06-19T10:31

2021-06-19T10:31

жесткая посадка самолета в кузбассе

ульяновская область

альметьевский район

шиловский район

справки

происшествия

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202119 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет Л-410. На борту воздушного судна находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадавшие были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, - четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека - женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.20207 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его спутница.4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь".27 сентября легкомоторный самолет амфибия Super Petrel LS упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина.18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области. Пилот погиб. 12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области. Пилот самолета погиб.2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.17 июля на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области аварийно сел легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни не было.12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших не было. У самолета возникли проблемы с работой двигателя.18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ульяновская область

альметьевский район

шиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, ульяновская область, альметьевский район, шиловский район, справки, происшествия