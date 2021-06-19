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Биография Анны Кузнецовой
Биография Анны Кузнецовой - РИА Новости, 19.06.2021
Биография Анны Кузнецовой
Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:41
2021-06-19T17:41
фонд "круг добра"
анна кузнецова
общество русской словесности
справки
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ниже приводится биографическая справка.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в городе Пензе.В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".С 2002 по 2003 год работала педагогом-психологом многопрофильной гимназии города Пензы.В 2010-2015 годах была руководителем благотворительного фонда "Покров".С 2015 по 2016 год - руководитель Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. Одновременно Кузнецова была руководителем регионального исполкома в Пензенской области обособленного структурного подразделения исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.16 января 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет.В 2020 году Кузнецова вошла в состав учредителей Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей".С 2021 года включена в состав комиссий Госсовета по направлениям "Социальная политика" и "Образование".В мае 2021 года вошла в совет фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями.Член президиума Общества русской словесности, член главного штаба движения "Юнармия".Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2018).Награждена медалями Следственного комитета России, Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.Отмечена памятной медалью "В память о 700-летии со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" и нагрудным знаком "За благие дела" III степени Пензенской епархии Русской православной церкви.Анна Кузнецова замужем, воспитывает семерых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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фонд "круг добра", анна кузнецова, общество русской словесности, справки

Биография Анны Кузнецовой

17:41 19.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ниже приводится биографическая справка.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в городе Пензе.
В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".
С 2002 по 2003 год работала педагогом-психологом многопрофильной гимназии города Пензы.
В 2010-2015 годах была руководителем благотворительного фонда "Покров".
С 2015 по 2016 год - руководитель Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. Одновременно Кузнецова была руководителем регионального исполкома в Пензенской области обособленного структурного подразделения исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
16 января 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет.
В 2020 году Кузнецова вошла в состав учредителей Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей".
С 2021 года включена в состав комиссий Госсовета по направлениям "Социальная политика" и "Образование".
В мае 2021 года вошла в совет фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями.
Член президиума Общества русской словесности, член главного штаба движения "Юнармия".
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2018).
Награждена медалями Следственного комитета России, Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.
Отмечена памятной медалью "В память о 700-летии со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" и нагрудным знаком "За благие дела" III степени Пензенской епархии Русской православной церкви.
Анна Кузнецова замужем, воспитывает семерых детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Фонд "Круг добра"Анна КузнецоваОбщество русской словесностиСправки
 
 
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