В Госдуме подготовили поправки о полном запрете вейпов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы подготовила поправки о полном запрете оборота вейпов в России и направила их для рассмотрения в профильные рабочие группы ГД, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия").

"Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым , первым заместителем комитета по контролю Дмитрием Гусевым, председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яной Лантратовой , а также председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства материнства и детства Ниной Останиной , первым заместителем комитета по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым и других подготовила поправки о полном запрете оборота вейпов и направила их для рассмотрения в профильные рабочие группы Государственной думы", - говорится в сообщении.

Согласно тексту поправок, который есть в распоряжении РИА Новости, предусматривается полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним.

В пресс-службе Гусева уточнили, что поправками также предлагается ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение детей в потребление никотинсодержащей продукции.

Документ, как отмечается в сообщении, передан в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой , в рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей под руководством вице-спикера ГД Петра Толстого , в межфракционную рабочую группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством вице-спикера Шолбана Кара-оола

"Мы предложили всем рабочим группам рассмотреть поправки и пригласили депутатов разных фракций присоединиться к инициативе. Это вопрос безопасности детей и здоровья нации - и мы рассчитываем на межфракционную поддержку", - сказал Гусев, слова которого приводит пресс-служба.

По словам Нилова, поправки направлены во все три рабочие группы сразу, потому что тема затрагивает и здоровье граждан, и вопросы нравственного воспитания, и защиту традиционных ценностей, и важно, чтобы дискуссия велась максимально широко и профессионально.

"Инициатива о полном запрете вейпов - взвешенная и давно назревшая мера по защите жизни и здоровья миллионов россиян. Есть ряд исследований, доказывающих их вред здоровью. При этом годами под видом модного гаджета и якобы безопасной альтернативы сигаретам людям, и особенно молодежи, навязывается настоящая никотиновая зависимость. Которая формируется в разы быстрее, чем при традиционном курении. И сопровождается целым спектром рисков. Решить проблему можно только полным запретом. Полумеры не работают. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости", - отметила Лантратова.

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.